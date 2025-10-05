  1. حوزه و دانشگاه
مدیر مرکز تخصصی مذاهب اسلامی حوزه علمیه قم منصوب شد

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد حسن حکیم به عنوان مدیر مرکز تخصصی مذاهب اسلامی حوزه علمیه قم منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد حسن حکیم را به عنوان مدیر مرکز تخصصی مذاهب اسلامی حوزه علمیه قم منصوب کرد.

در متن حکم آمده است:

با استعانت از خداوند متعال و استمداد از ذوات مقدسه حضرات معصومین علیهم السلام و با توجه به مراتب فضل، تعهد، تجربه و تلاش‌های خالصانه در عرصه‌های حوزوی، جنابعالی را به عنوان مدیر مرکز تخصصی مذاهب اسلامی حوزه علمیه قم منصوب می نمایم.

امید است با همکاری کادر علمی و اجرایی مرکز تخصصی، در مسیر تحقق منویات و مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی و مراجع عظام تقلید و بالندگی علمی ومعنوی دانش پژوهان، اقدام و زمینه رضایت حضرت ولی عصر(عج) را فراهم نمایید.

