معارضین عملیات عمرانی باند دوم محور بلداجی-گندمان را مختل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان حسینی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: پروژه احداث باند دوم محور بلداجی به گندمان به طول حدود ۱۲ کیلومتر در حال اجراست که تاکنون ۶ کیلومتر آن زیر بار ترافیکی رفته است.

وی ادامه داد: یکی از چالش‌های اساسی در مسیر اجرای این طرح، وجود معارضین در حاشیه محور است که روند عملیات عمرانی را مختل کرده و موجب کندی پیشرفت پروژه شده است.

سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: برای تکمیل این محور نیازمند همکاری و همراهی افراد ذینفع در حاشیه جاده از جمله کشاورزان عزیز و مالکین اراضی واقع در بستر و حریم جاده هستیم تا با رفع موانع موجود، بتوانیم روند اجرای پروژه را سرعت ببخشیم و ۶ کیلومتر باقی مانده را به بهره‌برداری برسانیم.

حسینی افزود: تکمیل این پروژه نقش مهمی در افزایش ایمنی تردد در مسیر ایفا خواهد کرد و از بروز حوادث رانندگی می‌کاهد.