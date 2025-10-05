  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۳

معارضین عملیات عمرانی باند دوم محور بلداجی-گندمان را مختل کرد

معارضین عملیات عمرانی باند دوم محور بلداجی-گندمان را مختل کرد

شهرکرد-سرپرست راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: یکی از چالش‌های اساسی در مسیر اجرای باند دوم محور بلداجی-گندمان، معارضین حاشیه محور می‌باشد، که روند عملیات عمرانی را مختل کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان حسینی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: پروژه احداث باند دوم محور بلداجی به گندمان به طول حدود ۱۲ کیلومتر در حال اجراست که تاکنون ۶ کیلومتر آن زیر بار ترافیکی رفته است.

وی ادامه داد: یکی از چالش‌های اساسی در مسیر اجرای این طرح، وجود معارضین در حاشیه محور است که روند عملیات عمرانی را مختل کرده و موجب کندی پیشرفت پروژه شده است.

سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: برای تکمیل این محور نیازمند همکاری و همراهی افراد ذینفع در حاشیه جاده از جمله کشاورزان عزیز و مالکین اراضی واقع در بستر و حریم جاده هستیم تا با رفع موانع موجود، بتوانیم روند اجرای پروژه را سرعت ببخشیم و ۶ کیلومتر باقی مانده را به بهره‌برداری برسانیم.

حسینی افزود: تکمیل این پروژه نقش مهمی در افزایش ایمنی تردد در مسیر ایفا خواهد کرد و از بروز حوادث رانندگی می‌کاهد.

کد خبر 6612082

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها