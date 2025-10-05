به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی، طی مراسمی «محمد هادی مصلحی» به عنوان سرپرست جدید دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی معارفه شد

سعید مظلومیان، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام‌ نور کشور در این مراسم ضمن اشاره به سابقه نظام آموزش از راه دور در دنیا و ایران که به نوعی دانشگاه پیام نور متولی آن است، به گوشه ای از ظرفیت‌های بومی و علمی استان خراسان جنوبی پرداخت و گفت: این دانشگاه می‌تواند با اتکا به همدلی، خرد جمعی و روحیه نوآوری، به یکی از قطب‌های علمی شرق کشور و دانشگاهی پیشرو در عرصه بین‌المللی تبدیل شود.

مظلومیان اظهار کرد: گستردگی استان خراسان جنوبی لزوم توسعه دانشگاه پیام نور در این استان را بیشتر نمایان می‌کند.

وی افزود: همچنین مرز گسترده ای که خراسان جنوبی با کشور افغانستان دارد می تواند در آینده با پذیرش دانشجوی خارجی و ایجاد مرکز بین‌الملل در جهت رشد و تعالی منطقه گام بردارد و از این ظرفیت استفاده بهینه کند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام‌ نور کشور تأکید کرد: فرصت مدیریت در دانشگاه، فرصت خدمتگزاری و نقش آفرینی است که از آن می‌توان برای خدمت به توسعه علمی و تلاش برای ارتقای دانش، انسانیت و اخلاق گام برداشت.

علی ناصری فرماندار شهرستان بیرجند نیز در این جلسه ضمن اشاره به فعالیت ۱۲۰ ساله آموزش نوین در شهر بیرجند که هسته اولیه آن مدرسه شوکتیه بود گفت: این شهر و استان خراسان جنوبی به خطه عالم پرور و مهد علم ادب از قدیم مشهور بوده است.

وی افزود:در حال حاضر این استان از حدود ۵۰۰۰۰ دانشجو در سطح استان میزبانی می کند و دانشگاه پیام نور که توسعه آن با نیازسنجی درستی انجام شده در این استان نقش چشمگیری داشته و اکثر افراد در کنار شغل و مسئولیت اجتماعی این دانشگاه را بستر مناسبی برای تحصیلات تکمیلی می دانند.

فرماندار بیرجند تاکید کرد: دانشگاه پیام نور در کنار سایر دانشگاههای استان یکی از مهمترین عوامل توسعه استان بوده و حتی می توان گفت در جدا شدن استان خراسان جنوبی از استان خراسان بزرگ وجود دانشگاهها در استان نقش بسیار مهمی داشتند.

فرماندار بیرجند از احداث شهرک فناوری بیرجند در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت قطعا توسعه رشته های مبتنی بر علوم کامپیوتر، ریاضی، برنامه نویسی و هوش مصنوعی در برنامه آن خواهد بود.

وی ضمن آرزوی موفقیت برای سرپرست جدید دانشگاه از خدمات ارزشمند سرپرست سابق دانشگاه پیام نور استان تشکر و قدردانی کرد.

محمد هادی مصلحی سرپرست دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی نیز در این جلسه ضمن تشکر از زحمات سرپرست قبلی دانشگاه که در دو مقطع حساس در سال‌های دشوار بیماری کرونا و سپس دوران جنگ ۱۲ روزه با تدبیر و صبوری مدیریت دانشگاه را عهده دار بودند گفتند: تلاش‌های ایشان و تمامی مدیران و همکاران سرمایه گرانبهایی برای امروز و آینده دانشگاه محسوب می‌شود.

مصلحی افزود: اکنون وقت آن است که دانشگاه را از فضای صرف آموزشی خارج کنیم و با ماموریت ویژه به زیست بوم فناوری و نوآوری پیوند دهیم.

سرپرست دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی یادآور شد: پیوند سه گانه آموزش، پژوهش و فناوری باعث پویایی دانشگاه می شود و رشد پژوهش‌های کاربردی و بنیادی، رشد و بالندگی علمی اساتید و دانشجویان را فراهم می‌کند.