فضای مجازی بدون قانون تهدیدی برای امنیت اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود کبیری یگانه، مدرس دانشگاه و معاون ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به چالش‌های روز افزون فضای مجازی، خواستار اقدام فوری در زمینه قانونگذاری رسانه‌ای و تقویت سواد رسانه‌ای در کشور شد.

وی با تاکید بر تاثیرات گسترده رسانه‌ها بر زندگی روزمره، از اصطلاح «زیستگاه رسانه‌ای» برای توصیف شرایط کنونی استفاده کرد و گفت: امروزه ذهن و نورون‌های مغزی ما به طور کامل و مستقیم با پیام‌های فضای مجازی درگیر است. ما در یک فرآیند روانشناختی گرفتار این فضا هستیم و چه بخواهیم و چه نخواهیم، باید به سمت همگانی سازی سواد رسانه‌ای حرکت کنیم.

کبیری یگانه با هشدار نسبت به گسترش اخبار جعلی، تاکید کرد: عدم توانایی در تحلیل اطلاعات، منجر به خطاهای راهبردی و اختلال در تصمیم‌گیری‌های شخصی خواهد شد.

وی در همین راستا سه راهکار عملی برای مواجهه با این چالش ارائه داد که شامل بررسی دقیق منبع خبر، مقایسه اخبار با منابع موثق داخلی و خارجی و تطبیق اطلاعات دریافتی با واقعیت‌های موجود برای سنجش صحت آن‌ها را شامل می شود.

وی فضای مجازی را در شرایط کنونی کاملاً آنارشیستی خوانده و خواستار تشکیل دادگاه‌های تخصصی رسانه با حضور کارشناسان آشنا به پیچیدگی‌های این حوزه برشمرد و تاکید کرد: نبود ساختار حقوقی مناسب موجب آسیب های جدی اجتناعی و آبرو ریزی های متعدد افراد در فضای مجازی شده است.

کبیری یگانه همچنین با اشاره به وابستگی پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و تلگرام به سیاست‌های خارجی، گفت: تا زمانی که به استقلال در فضای مجازی نرسیم این آشوب ادامه خواهد داشت.

وی با انتقاد از نبود قانون رسانه‌ای در کشور، افزود: در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا، کانادا، انگلیس و آلمان، قوانین رسانه‌ای مشخصی وجود دارد. چرا ما نباید چنین قوانینی داشته باشیم؟

این کارشناس رسانه با ابراز نگرانی از تاثیرات فضای مجازی بر نسل‌های جدید از جمله نسل‌های Z، آلفا و بتا، گفت: برخی معلمان به جای آموزش، در پی سلبریتی شدن هستند و این امر بر تربیت نسل آینده تاثیر منفی گذاشته است.

کبیری با اشاره به شکاف نسلی و روند رو به افزایش تجرد در جامعه، ضعف سواد رسانه‌ای را یکی از عوامل تشدید کننده این وضعیت دانست و اظهار داشت: ورود تکنولوژی‌های نوین بدون فرهنگ سازی مناسب، همانند رانندگی بدون کمربند ایمنی یا انجام جراحی بدون داشتن تخصص لازم می‌تواند خطرناک باشد.

کبیری یگانه با اشاره به تهدیدات امنیتی و اجتماعی متعدد در فضای مجازی از جمله نقش آن در جنگ‌های اخیر، خواستار حضور متخصصان رسانه‌ای برای مقابله با ترول‌های فضای مجازی، قلدری های سایبری و نفوذهای اطلاعاتی شده و افزود: تنها راه ساماندهی این فضای آنارشیستی، ورود جدی کارشناسان رسانه‌ای در این حوزه تخصصی، جلوگیری از ورود افراد غیر متخصص در تصمیم گیری ها و قانونگذاری فوری است.