روایت تاریخ تجزیه ایران تا اقتدار امروز در نمایشگاه هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بسیج، محمدی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های ما در این ایام، برپایی نمایشگاهی است که یادواره شهدای جنگ تحمیلی هشت ساله و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر را در بر می‌گیرد.

جانشین فرمانده پایگاه خواهران مسجد امام حسن عسکری (ع) افزود: این نمایشگاه طی سه تا چهار روز، با تلاش و همت بانوان و آقایان مسجد آماده‌سازی شد و در قالب غرفه‌های متنوع، موضوعات و دغدغه‌های روز جامعه و چالش‌های فرهنگی کشور به نمایش درآمده است.

روایت تاریخ تجزیه ایران تا اقتدار امروز

محمدی با اشاره به نخستین بخش نمایشگاه گفت: در این قسمت بر اساس فرمایش رهبر انقلاب مبنی بر اینکه جنایتکار باید مجازات شود، نمادی از نتانیاهو به‌عنوان جنایتکار جنگی به دار آویخته شده است.

وی افزود: در ادامه، نقشه‌ای از ایران کار شده که تاریخ ۱۸۵ سال اخیر و تجزیه کشور در دوران پادشاهان قاجار و پهلوی را نشان می‌دهد و به‌ویژه در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار حدود دو میلیون و ۲۰۶ هزار کیلومتر مربع از خاک ایران واگذار شد.

این فعال فرهنگی خراسان جنوبی گفت: در دوران محمدرضا پهلوی بخش‌هایی همچون بحرین، بخشی از کوه‌های آرارات و مناطقی از شمال شرق ایران جدا شد اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با رهبری امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای، حتی به‌اندازه جانمازی از خاک ایران به دشمن واگذار نشده است.

بازنمایی جنگ ۱۲ روزه و جنایات اسرائیل

وی ادامه داد: غرفه بعدی به جنگ ۱۲ روزه اخیر اختصاص یافته است و نمادی از پوتین شیرمردان ایرانی که اسرائیل را زیر پا له کرده‌اند و همچنین ستاره پرچم اسرائیل با نماد موش در وسط آن کار شده تا ماهیت غارتگر، ترسو و فریبکار این رژیم به تصویر کشیده شود.

محمدی افزود: در بخش دیگری از نمایشگاه، نمادی از خرابه شام و یاد مدافعان حرم جانمایی شده است.

وی اظهار کرد: این بخش یادآور رشادت‌هایی است که مانع نفوذ داعش به مرزهای ایران شد و ما در این غرفه، یاد و خاطره حاج قاسم سلیمانی نیز زنده نگه داشتیم.

مدرس دانشگاه با اشاره به غرفه دیگری گفت: نمادی از مجسمه آزادی آمریکا به‌عنوان نماد صلح و آزادی طراحی شده، اما در دامنه آن جنایات بی‌شمار ایالات متحده به تصویر کشیده شده است.

محمدی بیان کرد: از حمایت آمریکا از داعش و تروریسم دولتی گرفته تا شهادت رهبران مقاومت همچون شهید سنوار به نمایش گذاشته شده است و همچنین در این غرفه همچنین جعبه‌های آهنی داعش، کفن‌های کودکان مظلوم فلسطین، یمن و عراق و نماد آوارگی جنگ ۱۲ روزه بازسازی شده است.

فضای مجازی و بحران‌های فرهنگی

محمدی ادامه داد: یکی از غرفه‌های مهم به آسیب‌های فضای مجازی اختصاص دارد و در این بخش تخت و سرم‌هایی نصب شده تا نماد اثر مخرب شبکه‌های اجتماعی بر روح انسان باشد.

وی افزود: همچنین بازی خطرناک نهنگ آبی و پدیده زندگی دوم به‌عنوان تهدیدات روانی و اجتماعی معرفی شده‌اند و در همین غرفه، آژیر قرمز جمعیت ایران و خطر تله جمعیتی نیز مطرح است.

جانشین فرمانده پایگاه خواهران مسجد امام حسن عسکری گفت: در بخش دیگری از نمایشگاه، محاصره غذایی غزه و جنایات اسرائیل علیه کودکان فلسطینی بازنمایی شده است.

محمدی بیان کرد: نماد یکی از معروف‌ترین بیمارستان‌های صهیونیستی با ۳۴ طبقه طراحی شده که اتاق فرماندهی جنگ در ۴ طبقه زیرزمین آن قرار دارد و این اقدام نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی حتی از بیماران و نیروهای خود به‌عنوان سپر انسانی سوءاستفاده می‌کند.

روایت قدرت ایران و دستاوردهای ملی

محمدی تأکید کرد: بر اساس فرمایش اخیر رهبر انقلاب، همه کسانی که تریبونی در اختیار دارند باید راوی قدرت ایران باشند و از این جهت در این غرفه، موفقیت‌های اخیر کشور در حوزه‌های ورزشی، علمی و نظامی به تصویر کشیده شده است که از قهرمانی کشتی‌گیران ایرانی در جهان تا افتخارات دانش‌آموزان در المپیادهای علمی را شامل می شود.

وی تصریح کرد: آخرین غرفه نمایشگاه به شعار امسال با عنوان «نزدیک قله‌ایم، خستگی ممنوع» اختصاص دارد.

جانشین فرمانده پایگاه خواهران مسجد امام حسن عسکری (ع) گفت: این پیام برگرفته از فرمایش رهبر انقلاب است که فرمودند بسیاری از دشمنان جمهوری اسلامی نظیر، صدام، ترامپ و … قصد ساقط کردن نظام را داشتند اما امروز آنها از صحنه حذف شده‌اند و جمهوری اسلامی همچنان استوار ایستاده است.

محمدی با اشاره به خدمت‌رسانی بانوان مسجد در کنار فعالیت‌های فرهنگی گفت: یکی از اقدامات ارزشمند بانوان محل، پخت نان سنتی در تنورهای گازی در محل نمایشگاه بود که بسیج نیز آرد مورد نیاز را تأمین کرد و بانوان با پخت نان خانگی و روغنی از بازدیدکنندگان پذیرایی کردند.

وی افزود: این اقدام علاوه بر پذیرایی، نمادی از مردمی بودن فعالیت‌ها و همراهی اهالی محل بود.

محمدی گفت: این نخستین سالی است که در این نقطه، چنین نمایشگاه فرهنگی با محتوای گسترده برگزار می‌شود. تلاش شد محتوای روز و متناسب با نیاز جامعه ارائه شود.

جانشین فرمانده پایگاه خواهران مسجد امام حسن عسکری (ع) یادآور شد: نمادها به‌گونه‌ای طراحی شوند که حتی بدون راوی، بازدیدکنندگان به‌راحتی پیام را درک کنند و بازخوردها نیز تاکنون بسیار مثبت بوده است.