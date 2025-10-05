به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال «روژ میوه زریبار مریوان» از کردستان در فصل جاری لیگ دسته یک والیبال ایران حضور پیدا کرده و در گروه A رقابت‌ها با تیم‌های مطرحی همچون مس سونگون، ذوب‌آهن اصفهان و مقاومت تبریز هم‌گروه است.

فصل جاری لیگ دسته یک والیبال ایران با حضور ۳۰ تیم قدرتمند از سراسر کشور آغاز خواهد شد و تیم «روژ میوه زریبار مریوان» در این مسابقات به رقابت خواهد پرداخت.

این تیم در مراسم قرعه‌کشی به گروه A رقابت‌ها منتقل شد و در کنار تیم‌های مطرح و باتجربه‌ای چون مس سونگون، ذوب‌آهن اصفهان، مقاومت تبریز، نفت تهرانسر، صنایع اردکان، رعد پدافند و پدیده گلپایگان قرار گرفت.

با توجه به هم‌گروه شدن «روژ میوه زریبار مریوان» با تیم‌های قوی و مطرح لیگ، رقابت‌های این گروه از حساسیت و هیجان بالایی برخوردار خواهد بود.

تیم والیبال مریوان که به نمایندگی از کردستان در این لیگ حضور دارد، تلاش خواهد کرد تا با ارائه بهترین عملکرد، در این رقابت‌ها موفق ظاهر شود.

هفته اول لیگ دسته یک والیبال کشور از دوم آبان ماه آغاز خواهد شد و تیم «روژ میوه زریبار مریوان» در اولین بازی خود میهمان تیم رعد پدافند اصفهان خواهد بود.

این دیدار، آغاز مسیر رقابتی تیم مریوانی در این فصل از لیگ خواهد بود و انتظار می‌رود که تیم با انگیزه و قدرت به میدان برود.