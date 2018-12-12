راه یاب ملل مریوان میزبان شهرداری قزوین خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم لیگ دسته یک والیبال باشگاه های کشور روز پنج شنبه پیگیری خواهد شد.

تیم راه یاب ملل مریوان نماینده کردستان در این رقابت ها در این هفته در سالن ۱۲۰۰ نفره مریوان میزبان شهرداری قزوین خواهد بود.

شاگردان پیام صادقیان برای باز پس گرفتن صدر جدول به میدان رفته و در صورت برد به صدر جدول باز خواهند گشت.

رقابت های لیگ دسته یک والیبال کشور با شرکت ۱۶ تیم از سراسر کشور در چهار گروه پنج تیمی برگزار می شود که تیم راه یاب ملل در گروه سوم با تیم های سپاهان اصفهان، هیات کرمانشاه و کوردبال مهاباد و شهرداری قزوین هم گروه است.

میثم حیدری، محمدرضا آصفی، شاهین رسولی، هیوا پایدار، اصغر نجفی، سهیل برات زاده و عماد جوبنده، معین معینی فر، مهرداد نظری، امیرحسین درخشان، صنعان هادی، امیرگلریز، رضا محبی، حسن شبان، فواد بیوس، احسان احمدی نوره و پویا فضلی به سرپرستی وریا بیگلر و مربیگری آرش صادقیان اعضا تیم والیبال راه یاب ملل مریوان را تشکیل می دهند.