به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند روز شنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های شهرستان‌های الیگودرز و دورود با حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون و نایب‌رئیس اول مجلس، به خبرنگاران گفت: خوشبختانه تصمیمات خوبی اتخاذ شد؛ هم برای راه الیگودرز به داران-اصفهان، هم برای راه‌آهن و همچنین راه‌های روستایی و کمربندی دورود.

وی افزود: امیدوارم این تصمیمات هرچه سریع‌تر عملیاتی و تقدیم مردم عزیز شود. این اقدامات نتیجه پیگیری‌های مداوم و مستمر آقای استاندار است و حضور این جمع در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز قطعاً تأثیرگذار خواهد بود.

تخصیص منابع برای راه‌آهن و پروژه‌های راهسازی

بازوند درباره پروژه راه‌آهن الیگودرز توضیح داد: قرار شد برای این پروژه دو همت اعتبار در نظر گرفته شود. همچنین برای پروژه راهسازی الیگودرز، قیر لازم برای ۱۴ کیلومتر مسیر تأمین خواهد شد و علاوه بر آن، ۲۰ میلیارد تومان از سوی شرکت ساخت و توسعه اختصاص داده می‌شود و مابقی اعتبار توسط حوزه راهداری تأمین خواهد شد.

وی درباره پروژه راه‌آهن خرم‌آباد نیز گفت: مبلغی برای پیشرفت این پروژه در نظر گرفته شده است تا هرچه سریع‌تر مراحل اجرایی آن عملیاتی شود.

پیگیری‌های مستمر برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: این اقدامات نشان‌دهنده پیگیری مستمر و جدی مسئولان استان و وزارت راه برای ارتقای شبکه حمل و نقل، بهبود مسیرهای مواصلاتی و افزایش ایمنی جاده‌ها و خطوط ریلی است و امیدواریم شاهد تحولات ملموس و اثرگذار در این حوزه باشیم.