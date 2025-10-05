انفجار قایق در سواحل غربی لیبی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، به غیر از سه جوان لیبیایی فوت شده که هویت شان مشخص شده است، تلفات دیگری نیز در این حادثه وجود دارد که هویت آنها مشخص نشده است.

این گزارش زمان دقیق یا علت انفجار را مشخص نکرده است.

تاکنون هیچ بیانیه رسمی در مورد این حادثه منتشر نشده است.

لیبی از زمان قیام در سال ۲۰۱۱ که منجر به سرنگونی معمر قذافی شد، نقطه عبور اصلی مهاجرانی بوده است که سعی در رسیدن به اروپا دارند. شبکه‌های قاچاق در بحبوحه اختلافات سیاسی و ناامنی رونق گرفته‌اند و مهاجران در معرض شرایط سخت در بازداشتگاه‌ها و غرق شدن مکرر کشتی‌ها در مدیترانه و آتش‌سوزی کشتی‌ها قرار دارند.