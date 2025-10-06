  1. دانش و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۲

حضور دانشگاه صنعتی شریف در نمایشگاه بین‌المللی «ایدو تراک عمان»

دانشگاه صنعتی شریف با هدف توسعه همکاری‌های علمی و جذب دانشجویان بین‌المللی در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی «ایدو تراک عمان ۲۰۲۵» حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، این دانشگاه با همراهی هیئتی از نمایندگان دانشگاه‌های ایرانی در دوازدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی دانشجویی عمان، (EduTraC Oman ۲۰۲۵)، که از ۷ تا ۹ مهرماه در شهر مسقط برگزار شد، حضور یافت.

هدف از برگزاری این نمایشگاه‌های سالیانه، تبلیغ و جذب دانشجویان بین‌المللی به ویژه از کشور عمان و نیز امکان سنجی و تقویت تعاملات بین‌المللی با سایر دانشگاه‌های حاضر در نمایشگاه است.

دانشگاه صنعتی شریف علاوه بر ارائه توانمندی، امتیازات و زیرساخت خود در زمینه جذب و پرورش دانشجویان بین‌المللی، در این دوره برای نخستین بار نمایندگی کنوانسیون «یو تی ۵» را نیز به عهده داشت. این کنوانسیون متشکل از پنج دانشگاه صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان و صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی است که با هماهنگی نمایندگان این دانشگاه‌ها در این نمایشگاه حضور یافتند.

شایان ذکر است که در این رویداد، بیش از ۶۰ مؤسسه دانشگاهی و تحصیلات تکمیلی از ۱۹ کشور از جمله ایران، عمان، اسپانیا، روسیه، قطر، ژاپن، آمریکا، آلمان، عربستان سعودی، انگلستان، قطر، فرانسه و هند شرکت داشتند.

