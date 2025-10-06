به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، این دانشگاه با همراهی هیئتی از نمایندگان دانشگاه‌های ایرانی در دوازدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی دانشجویی عمان، (EduTraC Oman ۲۰۲۵)، که از ۷ تا ۹ مهرماه در شهر مسقط برگزار شد، حضور یافت.

هدف از برگزاری این نمایشگاه‌های سالیانه، تبلیغ و جذب دانشجویان بین‌المللی به ویژه از کشور عمان و نیز امکان سنجی و تقویت تعاملات بین‌المللی با سایر دانشگاه‌های حاضر در نمایشگاه است.

دانشگاه صنعتی شریف علاوه بر ارائه توانمندی، امتیازات و زیرساخت خود در زمینه جذب و پرورش دانشجویان بین‌المللی، در این دوره برای نخستین بار نمایندگی کنوانسیون «یو تی ۵» را نیز به عهده داشت. این کنوانسیون متشکل از پنج دانشگاه صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان و صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی است که با هماهنگی نمایندگان این دانشگاه‌ها در این نمایشگاه حضور یافتند.

شایان ذکر است که در این رویداد، بیش از ۶۰ مؤسسه دانشگاهی و تحصیلات تکمیلی از ۱۹ کشور از جمله ایران، عمان، اسپانیا، روسیه، قطر، ژاپن، آمریکا، آلمان، عربستان سعودی، انگلستان، قطر، فرانسه و هند شرکت داشتند.