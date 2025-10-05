به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی مطیعی بعدازظهر یکشنبه در جلسه شورای زکات استان سمنان به میزبانی دفتر خود با اشاره به اینکه پیامبر مکرم اسلام (ص) میفرمایند «اَلْخَلْقُ عِیَالُ اَللَّهِ فَأَحَبُّ اَلْخَلْقِ إِلَی اَللَّهِ مَنْ نَفَعَ عِیَالَ اَللَّهِ وَ أَدْخَلَ عَلَی أَهْلِ بَیْتٍ سُرُوراً» خلق خدا اهل و عیال خدا هستند و محبوبترین مخلوقات نزد خدا کسی است که به عیال خدا نفع برساند و برای یک خانواده سرور و شادی فراهم آورد، افزود: محبوبترین مردم نزد خدا سودمندترینِ آنها برای مردم است.
وی نفع رسانی به دیگران را دارای دو وجه مادی و معنوی دانست و گفت: زکات به «تزکیه» و «پاکسازی» نیز معنا شده است که بعد معنوی آنرا نشان میدهد.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان با اشاره به نقش مهم نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد در شرایط فعلی کشور گفت: چنین مجموعههایی باید در کنار توجه به مسائل معیشتی نیازمندان در نقاط مختلف استان، در راستای تامین نیازهای معنوی این افراد نیز گام بردارند.
مطیعی با تقدیر از زحمات شبانه روزی مسئولان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان ادامه داد: رسیدگی به مسائل نیازمندان بویژه در مناطق دورافتاده اقدامی ارزشمند و قابل تحسین است.
وی خواستار سرمایهگذاری در مناطق محروم متناسب با ظرفیتهای هر منطقه شد و با تاکید بر اهمیت کارآفرینی در اینگونه مناطق گفت: علاوه بر کمیته امداد، سایر دستگاههای مسئول نیز باید زمینه اشتغال عزتمندانه نیازمندان را فراهم نمایند.
امام جمعه سمنان خوشحال کردن نیازمندان بویژه خردسالان و کودکان نیازمند را دارای ارزشی بسیار ویژه نزد خداوند متعال دانست و با اشاره به وضعیت جمعآوری زکات واجب و مستحب در استان اظهار کرد: زکات مستحب که شامل صدقات و انفاق و مواردی از این دست میشود باید با هم افزایی و هماهنگی دستگاههای مختلف نسبت به اینگونه فعالیتهای خداپسندانه اقدام کنند.
مطیعی با اشاره به هماهنگی دستگاههای مختلف در برگزاری رزمایش مواسات در جریان کنگره سههزار شهید استان سمنان گفت: موضوع اطلاعرسانی و فرهنگسازی یکی از مسائلی است که باید در حوزه جمعآوری زکات مورد نظر قرار گیرد.
وی با اشاره به آمار جمعیتی نیازمندان استان سمنان، خواستار اهتمام بیش از پیش مسئولان و دستاندرکاران شورای زکات برای جمعآوری زکات شد و خاطرنشان کرد: فعالان و دستاندرکاران زکات در استان به سبب تلاش شبانه روزی در این امر خیر، مشمول پاداش الهی خواهند بود.
