حضور ۲ فوتسالیست از خراسان رضوی در اردوی تیم ملی بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال بانوان کشور، با هدف آماده‌سازی برای دیدارهای دوستانه برابر تیم ملی روسیه، از روز پنجشنبه ۱۷ مهرماه در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود.

در این اردو، دو فوتسالیست شایسته خراسان رضوی، شیرین صفار و عاطفه برقی، در جمع ملی‌پوشان حضور دارند. این دو بازیکن ارزشمند که از ارکان اصلی فوتسال بانوان خراسان به شمار می‌روند، با دعوت کادر فنی تیم ملی در تمرینات آماده‌سازی شرکت خواهند کرد.

ملی‌پوشان پس از پایان این اردو، عصر روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه عازم شهر تولا در روسیه خواهند شد تا در دو دیدار دوستانه مقابل تیم ملی فوتسال بانوان روسیه به میدان بروند.

گفتنی است از میان ۱۷ بازیکن دعوت‌شده، ۱۵ نفر در این سفر تیم ملی را همراهی خواهند کرد.