نامه فیفا درباره رای بازیکن عراقی و پیچیدگی پرونده استقلال + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، نامه رسمی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا به فدراسیون فوتبال ایران که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته، نشان می‌دهد موضوع تحقیق جاری در دادگاه فوتبال، مربوط به مصطفی محمد جبور مصلوحی بازیکن عراقی مس رفسنجان است.

در این نامه از فدراسیون ایران خواسته شده جزئیات مربوط به ثبت‌نام این بازیکن در لیگ برتر خلیج فارس، سوابق نقل‌وانتقالات او و تاریخ شروع و پایان قراردادش با مس کرمان به صورت مستند تا تاریخ ۹ مه ۲۰۲۵ به فیفا ارسال شود.

نکته مهم در این استعلام آن است که هیچ اشاره‌ای به بازیکن دیگر عراقی، منتظر محمد، نشده است؛ موضوعی که با سخنان اخیر امیرمهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال مبنی بر استعلام فیفا درباره تنها یکی از بازیکنان عراقی، همخوانی دارد.

به این ترتیب، مشخص می‌شود بررسی‌های فیفا در حال حاضر صرفاً بر پرونده مصطفی محمد متمرکز است و ارتباطی با سایر بازیکنان خارجی لیگ برتر ندارد.