  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۸

دلیل مصدومیت کاپیتان استقلال مشخص شد؛ هواداران از خجالت هم درآمدند

دلیل مصدومیت کاپیتان استقلال مشخص شد؛ هواداران از خجالت هم درآمدند

کاپیتان تیم فوتبال استقلال در حالی مصدوم شد که بین تماشاگران بازی این تیم با چادرملو دوگانگی پیش آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، از دقایق ابتدایی دیدار استقلال و چادرملو، هواداران استقلال با شور و هیجان خاصی بازیکنان تیم خود را تشویق کردند. پس از مصدومیت روزبه چشمی، هواداران با سر دادن شعار «روزبه با تعصب» به حمایت از مدافع تیم‌شان پرداختند. چشمی هنگام ترک زمین ران و زانوی خود را به کادر پزشکی استقلال نشان داد تا وضعیتش زیر نظر گرفته شود.

* کیفیت نامطلوب زمین چمن ورزشگاه تختی موجب اعتراض بازیکنان هر دو تیم شد و در دقایقی از بازی صدای اعتراض آنها به گوش رسید. همچنین هواداران استقلال در چند نوبت علیه تیم پرسپولیس شعار سر دادند.

* در جریان وقفه‌های نیمه اول، اعضای کادرفنی استقلال نکات تاکتیکی را به دو بازیکن خارجی تیم یعنی یاسر آسانی و منیر الحدادی منتقل کردند. از سوی دیگر، در چند نوبت بین هواداران دو تیم درگیری لفظی به وجود آمد و شعارهای تندی رد و بدل شد.

کد خبر 6612668
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها