دلیل مصدومیت کاپیتان استقلال مشخص شد؛ هواداران از خجالت هم درآمدند

به گزارش خبرنگار مهر، از دقایق ابتدایی دیدار استقلال و چادرملو، هواداران استقلال با شور و هیجان خاصی بازیکنان تیم خود را تشویق کردند. پس از مصدومیت روزبه چشمی، هواداران با سر دادن شعار «روزبه با تعصب» به حمایت از مدافع تیم‌شان پرداختند. چشمی هنگام ترک زمین ران و زانوی خود را به کادر پزشکی استقلال نشان داد تا وضعیتش زیر نظر گرفته شود.

* کیفیت نامطلوب زمین چمن ورزشگاه تختی موجب اعتراض بازیکنان هر دو تیم شد و در دقایقی از بازی صدای اعتراض آنها به گوش رسید. همچنین هواداران استقلال در چند نوبت علیه تیم پرسپولیس شعار سر دادند.

* در جریان وقفه‌های نیمه اول، اعضای کادرفنی استقلال نکات تاکتیکی را به دو بازیکن خارجی تیم یعنی یاسر آسانی و منیر الحدادی منتقل کردند. از سوی دیگر، در چند نوبت بین هواداران دو تیم درگیری لفظی به وجود آمد و شعارهای تندی رد و بدل شد.