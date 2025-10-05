۷۰ درصد نیروی عملیاتی گلستان در حوزه پلیس پیشگیری فعال‌ هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید زائری، عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پلیس پیشگیری وسیعترین و بزرگترین حوزه انتظامی ما در سطح استان است که تقریباً ۷۰ درصد از نیروی عملیاتی و تجهیزات ما به این حوزه اختصاص یافته است.
وی افزود: مجموعههایی مانند کلانتریها، ایستگاههای بازرسی، یگانهای امداد و گشتهای شهری و روستایی، همگی زیرمجموعه این حوزه فعالیت میکنند.
زائری با اشاره به اهمیت پیشگیری در کاهش جرم گفت: ما روزانه به طور میانگین سه هزار تماس مردمی دریافت میکنیم که از این تعداد، هزار تماس منجر به عملیات پلیسی میشود.
وی همچنین اظهار کرد: گشتهای پلیس پیشگیری با استفاده از سامانههای الکترونیکی و فناوریهای نوین مانند تبلتهای هوشمند و اتصال به پایگاههای داده مجرمان، فعالیتهای خود را انجام میدهند تا به صورت هوشمندانهتر در پیشگیری از جرایم عمل کنند.
رئیس پلیس پیشگیری گلستان به اقدامات در حوزه پیشگیری محیطی نیز اشاره کرد و گفت: یکی از برنامههای مهم ما، اجرای مقررات ملی ساختمان است که شامل استانداردهای امنیتی در طراحی و ساخت ساختمانها، پارکها، ورزشگاهها و مراکز عمومی میشود. این اقدامات میتواند بسترهای وقوع جرم مانند سرقت و ایجاد مزاحمت را به طور چشمگیری کاهش دهد.
وی همچنین نقش شرکتهای خدمات حفاظتی خصوصی را در تامین امنیت بانکها، ادارات و مراکز عمومی مهم خواند و از جذب بیش از ۸۰۰ نیروی حفاظتی در استان خبر داد.
