سعید مطهری‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال تا کنون بیش از ۱۳۲ هزار تماس با پلیس خراسان شمالی ۱۱۰ در سیستم ثبت شده است.

وی ادامه داد: از مجموع تماس‌های ثبت‌شده، ۸ هزار و ۱۲۸ تماس مربوط به وقوع سرقت در خراسان شمالی بوده است.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی با بیان اینکه در شش‌ماهه نخست سال جاری ۷ هزار و ۶۱۸ فقره سرقت در استان رخ داده است، افزود: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، آمار سرقت‌ها ۸ درصد کاهش داشته است.

سردار مطهری‌زاده بیان کرد: خوشبختانه در استان تاکنون هیچ‌گونه جرائم خشن از جمله سرقت از طلافروشی، خفت‌گیری و موارد مشابه گزارش نشده است.