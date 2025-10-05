به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین روز گرامیداشت هفته انتظامی سردار محمد شرفی با حضور در مراسم رونمایی از سامانه های جدید و هوشمند سازمان وظیفه عمومی ضمن تبریک هفته انتظامی به همکاران و همسنگران خود با شعار پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن که از روز جمعه آغاز شده و نیز گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عزیز که بخاطر حفظ امنیت جامعه جان عزیز خود را تقدیم کرده اند، اظهار داشت: سازمان وظیفه عمومی فراجا از گذشته تاکنون یکی از مجموعه های پیشرو در بحث هوشمندسازی بوده و بخش عمده ای از خدمات این سازمان به صورت الکترونیکی و هوشمند ارائه می شوند.

وی گفت: مصادف با سومین روز هفته انتظامی با شعار مشارکت مردمی، آرامش عمومی شاهد رونمایی سه سامانه جدید سازمان وظیفه عمومی به صورت الکترونیکی با عناوین ثبت مدرک تحصیلی دانش آموزان، صدور معافیت تحصیلی دانش آموزی و صدور معافیت تحصیلی دانشجویی خارج از کشور با همت و تلاش مسئولین سازمان وظیفه عمومی هستیم.

جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا بیان داشت: از سیاست های راهبردی پلیس بهره مندی از ظرفیت و توانمندی اندیشمندان جامعه و هوشمندسازی خدمات و استفاده از سامانه هایی نظیر ۱۱۰، ۱۹۷ و ... با هدف کاهش مراجعات حضوری، حفظ سلامت جامعه، تکریم مردم و کاهش هزینه ها و تسریع و تسهیل در رسیدگی به درخواست های مردم، ارتقاء شفافیت و پاسخگویی به مردم است که ان شاء الله با ارتقاء سطح این خدمات متناسب با نیاز های جامعه بتوانیم گامی موثر در جهت رضایت مندی مردم عزیز کشور و افزایش امنیت جامعه برداریم.

سردار شرفی اظهار داشت: از دیگر دستاوردهای پلیس بحث مهارت آموزی جوانان در دوران خدمت مقدس سربازی است که تا کنون تاثیرات مثبتی داشته و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد باشیم کلیه سربازان با کسب مهارت و حرفه از خدمت ترخیص شوند و در جامعه متناسب با مهارت خود اشتغال یابند.

این مقام مسئول عنوان داشت: پلیس جمهوری اسلامی ایران بر مشارکت مردم در عرصه امنیت تاکید دارد. همه اقشار جامعه به نحوی در تامین امنیت و آرامش جامعه نقش دارند از کارگران گرفته تا دانشجویان، خبرنگاران، والدین و سربازان عزیز کشورمان که با پاسداری و حضور در عرصه های مختلف در تامین امنیت کشور نقش بسزایی دارند.

وی گفت: در مواجه با اشرار و مخلان نظم و امنیت، برخورد پلیس مقتدارنه است و در جایی دیگر که مسئله مطالبات مردمی هست بحث مشارکت همگانی معنی پیدا می کند. پلیس در دنیا رویکردهای متفاوتی دارد در برخی از کشورها رویکرد پلیس اقتداری و مبتنی بر بایدها و نبایدها می باشد و تکریم مردم و احوالات آنان مهم نبوده و هدف تنها حاکمیت قانون آن کشور است.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: دربرخی از کشورها، پلیس با رویکرد هدایت مدارانه توانسته از طریق اشراف اطلاعاتی و مشارکت مردمی ایفای نقش نموده و در برخی از کشورها رویکرد پلیس، جامعه محوری و مشارکت مردم در اعمال قانون و حفظ منافع مردم است و تعدادی از کشورها با رویکرد حل مسئله صرفا دنبال اعمال قانون نبوده و از تصمیم گیرها و تصمیم سازی ها تا معماری جامعه دخالت دارند تا مسائل جامعه به راحتی حل شود.