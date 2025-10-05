  1. ورزش
مهدی تاج: با اینفانتینو صحبت کردم/ مشکل ویزای آمریکا حل خواهد شد

رئیس فدراسیون فوتبال خبر از ورود رئیس فیفا به ماجرای عدم صدور روادید برای ۹ نفر از اعضای تیم ملی برای حضور در قرعه کشی جام کهانی ۲۰۲۶ داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در خصوص عدم صدور روادید برای ۹ نفر منتخب از اعضای فدراسیون و تیم ملی فوتبال برای حضور در قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: هنوز ویزایی برای فوتبال و قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ صادر نشد. با آقای اینفانتینو درباره این موضوع صحبت کردم و به نظرم این موضوع حل خواهد شد.

رئیس فدراسیون خبر از ابقای خود در کمیته مسابقات فیفا داد و تصریح کرد: شواری فیفا که دو روز پیش بود، سمت ایرانی هایی که حضور داشتند مثل خودم را در کمیته مسابقات برای ۴ سال دیگر ابقا کرد. همچنین فدراسیون فوتبال ایران را در کمیته تیم های ملی قرار دادند. همچنین در بخش حقوقی و توسعه فوتبال بانوان جوان نیز نماینده داریم که نشان می دهد مشکلی از این لحاظ وجود ندارد.

