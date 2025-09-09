به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در ادامه اقدامات سختگیرانه علیه مهاجران غیرقانونی در این کشور، عملیات جدیدd را در شیکاگو آغاز و اعلام کرد که «بدترین جنایتکاران» در کانون این عملیات هستند.

اطلاعیه وزارت امنیت داخلی آمریکا درباره عملیات «حمله برق‌آسا» پس از آن منتشر شده است که ترامپ بارها نسبت به اعزام نیروهای گارد ملی به ایلینوی تهدید کرد و با جی‌بی پریتسکر، فرماندار این ایالت در فضای مجازی وارد مشاجره شد.

تریشیا مک‌لالین، معاون وزارت امنیت داخلی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: پریتسکر و دوستانش سال‌ها اعضای باند «ترن دِ آراگوآ»، متجاوزان، آدم‌ربایان و قاچاقچیان مواد مخدر را در خیابان‌های شیکاگو رها کردند و جان آمریکایی‌ها را به خطر انداخته و شیکاگو را به آهن‌ربای مجرمان تبدیل کردند.

پریتسکر که حامی حزب دموکرات است، در واکنش به این اتهامات در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: هدف این عملیات مبارزه با جرم نیست زیرا واشنگتن هیچ هماهنگی با مقامات شیکاگو نداشته و دولت ترامپ روی هراساندن اهالی ایلینوی تمرکز کرده است.

در بیانیه وزارت امنیت داخلی آمریکا فهرست اسامی، تصاویر و سوابق جنایی ۱۱ فردی که «مجرم غیرقانونی بیگانه» خوانده شده‌اند، درج شده و هم‌اکنون تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

ترامپِ جمهوری‌خواه پس از اعزام و استقرار نیروهای گارد ملی آمریکا و عملیات‌های یورشی که در واشنگتن و لس‌آنجلس انجام و با واکنش منفی و عدم اقبال روبه‌رو شد، اعلام پیروزی کرد و حالا در ادامه سیاست ضدمهاجرتی خود و نظامی‌سازی و افزایش حضور نظامی در خیابان‌ها، شیکاگو که تحت هدایت دموکرات‌ها قرار دارد را هدف گرفته است.

رئیس جمهور آمریکا شیکاگو را «جهنم‌دره» ای توصیف کرد که زیر هجوم جنایت‌های مسلحانه به ویرانه تبدیل شده است.