«ترامپ» در صدد اعزام نیروهای فدرال به شیکاگو

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال نوشت: ۶ نفر در شیکاگو به قتل رسیدند، ۱۲ نفر دیگر مورد اصابت قرار گرفته و حالشان وخیم است. این یعنی در طول چند هفته گذشته، تقریباً ۵۰ نفر کشته و صدها نفر هدف تیراندازی قرار گرفتهاند و انتظار میرود بسیاری از آنها جان خود را از دست بدهند.
رئیس جمهور آمریکا در این خصوص ادامه داد: «جی بی پریتزکر» (فرماندار ایالت ایلینوی که شهر شیکاگو در آن قرار دارد) به تازگی اعلام کرد که کمک دولت فدرال را نمیخواهد. چرا؟ من میخواهم به مردم شیکاگو کمک کنم، نه اینکه به آنها آسیب بزنم. فقط جنایتکاران آسیب خواهند دید. ما میتوانیم سریع اقدام کنیم و این دیوانگی را متوقف کنیم. شهر و ایالت نتوانستهاند این کار را انجام دهند. هم اکنون اقدام کنید، قبل از اینکه دیر شود.
ترامپ سهشنبه هفته گذشته گفته بود که نیروهای گارد ملی را برای مقابله با جرم به شیکاگو اعزام خواهد کرد؛ تلاشی غیرعادی برای نظامیسازی سومین شهر بزرگ آمریکا که احتمالاً به مناقشهای حقوقی با مقامات منطقهای منجر خواهد شد.
در حال حاضر، بیش از ۲ هزار نیروی گارد ملی شامل نیروهای ۶ ایالت تحت مدیریت جمهوریخواهان در واشنگتن دیسی گشت میزنند.
هنوز مشخص نیست که ماموریت آنها چه زمانی به پایان میرسد اما ارتش آمریکا بهتازگی دستورات مرتبط با حضور گارد ملی در دیسی را تا ۳۰ نوامبر تمدید کرده است!
از سوی دیگر، هزاران تن از شهروندان آمریکایی در اعتراض به حضور نیروهای گارد ملی در پایتخت این کشور روز گذشته دست به تظاهرات زده و از دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور خواستند تا به این شرایط پایان دهد.
معترضان در این تظاهرات که «ما همگی دیسی هستیم» نام داشت، با سر دادن شعارهایی اقدامات ترامپ را محکوم کرده و پوسترهایی را به همراه داشتند که روی برخی از آنها نوشتههایی با مضمون «ترامپ باید همین حالا برود» و «دیسی را آزاد کنید» و «مقابل ظلم مقاومت کنید» به چشم میخورد.
