به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در ادامه اقدامات بیسابقه دولت وی برای به دست گرفتن ابتکار عمل از پلیس در واشنگتن دیسی، از اعزام نیروهای گارد ملی این کشور به ممفیس در ایالت تنسی خبر داد!
ترامپ بهرغم کاهش نرخ جرایم خشونتآمیز در بسیاری از شهرهای آمریکا، بهدنبال تبدیل کردن جرم و جنایت به موضوع محوری است. بگیروببندهایی که به دستور او در شهرها و ایالتهای تحت رهبری دموکراتها صورت گرفته، به وقوع اعتراضات گسترده از جمله اعتراضات چندین هزار نفری در واشنگتن طی آخر هفته گذشته منجر شده است.
رئیس جمهور آمریکا دراینباره به فاکسنیوز گفت: قرار است به ممفیس برویم. ممفیس عمیقاً به دردسر افتاده است. میخواهیم این مشکل را رفع کنیم درست همانطور که در واشنگتن این کار را کردیم.
وی اضافه کرد که شهردار ممفیس که یک دموکرات است، از این اقدام رضایت دارد و خشنود است. با این حال، پل یانگ، شهردار این شهر به خبرنگاران گفت که درخواست استقرار گارد ملی را نداده است.
وی درباره این اقدام ترامپ گفت: میخواهم واضح حرف بزنم. من درخواست گارد ملی ندادم و فکر نمیکنم با این روش نرخ جنایت کاهش پیدا کند. با این حال، این تصمیم گرفته شده و به عنوان شهردار شهر، برای اطمینان از اینکه این اتفاق به شکلی مطلوب صورت گرفته و به تقویت جامعه ما منجر شود، متعهد به همکاری راهبردی هستم.
براساس آمار اداره تحقیقات فدرال آمریکا (افبیآی)، ممفیس با ۶۱۱ هزار نفر جمعیت در امتداد رودخانه میسیسیپی، یکی از جرمخیزترین مناطق در ایالات متحده است. طبق اعلام اداره سرشماری آمریکا، حدود ۲۴ درصد شهروندان آن در فقر به سر میبرند که از متوسط ملی، دوبرابر بیشتر است.
وزارت دادگستری آمریکا در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ، نیروهای فدرال را در سال ۲۰۲۰ برای مبارزه به جرم و جنایت، به این شهر اعزام کرد.
