به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان در آیین آغاز اجرای طرح مقابله با احتکار کالاهای اساسی در هرمزگان، اظهار کرد: در قالب این طرح، ۲۰ تیم تخصصی با حضور ۱۶۰ نفر از نیروهای انتظامی، قضات، کارشناسان تعزیرات، نمایندگان صنعت، معدن و اصناف و جهاد کشاورزی تشکیل شده است.

وی افزود: هر تیم متشکل از ۲ خودرو و تیم‌های مشترک با ماموریت‌های مشخص است و از امروز دوشنبه ۱۴ مهرماه به‌طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

وی با تاکید بر مسئولیت شرعی و قانونی دستگاه‌ها در صیانت از امنیت اقتصادی مردم گفت: مقابله با محتکران یک وظیفه ملی و دینی است و در شرایط فشار اقتصادی و تحریم، هیچ‌کس حق ندارد با سوء استفاده از نوسانات بازار به مردم ظلم کند؛

فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان با قدردانی از حضور جهادی مدیران و نیروهای حاضر در رزمایش بیان کرد: شرایط اقتصادی کشور و نوسانات قیمت‌ها واقعیتی است که مردم با آن روبه‌رو هستند اما عده‌ای معدود با نادیده گرفتن قانون، اخلاق و شرع، به دنبال منافع شخصی‌اند و با احتکار و کم‌فروشی، به امنیت اقتصادی جامعه لطمه می‌زنند.

وی ادامه داد: دشمنان با تنگ‌تر کردن حلقه تحریم، قصد دارند مردم را در فشار روانی و معیشتی قرار دهند؛ اما اجازه نمی‌دهیم برخی افراد سودجو در داخل، با رفتارهای غیرقانونی، این فشار را دوچندان کنند؛ این ظلم نه تنها در حق مردم، بلکه در حق نظام جمهوری اسلامی است.

سردار جاویدان تاکید کرد: این طرح با هدف سالم‌سازی بازار و صیانت از معیشت مردم اجرا می‌شود و مجموعه انتظامی در کنار دستگاه قضایی، تعزیرات، جهاد کشاورزی و صنعت ومعدن با انسجام و هماهنگی کامل وارد عمل شده‌اند.

وی با بیان اینکه نظارت و بازرسی‌ها بر اساس بانک اطلاعاتی دقیق و گزارش‌های مردمی انجام می‌شود، گفت: همه مراحل شناسایی، بررسی و اقدام با همکاری مجموعه قضایی و دستگاه‌های ذی‌ربط صورت می‌گیرد و کوچک‌ترین تخلفی بدون اغماض برخورد خواهد شد؛ هدف‌مان فقط کشف کالاهای احتکارشده نیست، بلکه ایجاد نظم، سلامت اقتصادی و بازگرداندن آرامش به بازار است.

فرمانده انتظامی هرمزگان همچنین خطاب به مردم استان گفت: از مردم هرمزگان می‌خواهیم در این طرح همکاری کنند و هرگونه اطلاعاتی درباره انبارهای احتکار یا فعالیت‌های مشکوک اقتصادی را از طریق تلفن‌های ۱۱۰ و ۱۹۷ اطلاع دهند. ما متعهدیم گزارش‌های مردمی را پیگیری و با متخلفان اقتصادی برخورد قاطع داشته باشیم.

وی با اشاره به اهمیت هم‌افزایی بین دستگاه‌ها تصریح کرد: هماهنگی مثال‌زدنی بین قوه قضاییه، نیروی انتظامی و دستگاه‌های نظارتی در استان، امروز به الگویی برای کل کشور تبدیل شده است؛ اگر این انسجام در میدان عمل نیز تداوم یابد، نتایج بسیار مطلوبی در بهبود فضای اقتصادی و اعتماد عمومی حاصل خواهد شد.

سردار جاویدان با تاکید بر رویکرد پیشگیرانه پلیس و دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: برقراری امنیت اقتصادی در بازار به معنای حمایت از مردم است؛ هر جا که امنیت اقتصادی برقرار شود، آرامش اجتماعی و اعتماد عمومی نیز تقویت خواهد شد.

وی ادامه داد: امیدواریم این طرح بتواند الگویی موفق برای کل کشور باشد و با تلاش شما عزیزان، شاهد بازار سالم و منصفانه‌ای برای همه مردم استان باشیم.