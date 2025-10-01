  1. استانها
  2. زنجان
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۰:۰۰

کریمخانلویی: حضور بی‌سابقه زنان دردفاع مقدس الگویی ماندگار درتاریخ است

زنجان- مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری زنجان گفت: حضور بی‌سابقه زنان در دفاع مقدس؛ الگویی ماندگار در تاریخ جنگ‌ها است.

به گزارش خبرگزاری مهر، گیتی کریمخانلویی در همایش «نیمه پنهان ایثار» که در سالن همایش هلال‌احمر برگزار شد، گفت: زنان ایرانی در دوران دفاع مقدس نقشی فراتر از پشتیبانی ایفا کردند و با پرورش نسل مقاومت، مدیریت اجتماعی، خدمات درمانی و تولید ادبیات مقاومت، الگویی منحصر به فرد در تاریخ جنگ‌های جهان بر جای گذاشتند.

وی افزود: مردان و زنان مؤمن در طول تاریخ یار و یاور یکدیگر بوده‌اند و دفاع مقدس تجلی این همبستگی در ایران بود، جایی که زنان ایرانی در کنار مردان، صحنه‌ای بی‌نظیر از ایثار و مقاومت را رقم زدند.

کریمخانلویی ادامه داد: زنان در این دوران نه تنها در پشت جبهه‌ها به پشتیبانی از رزمندگان پرداختند، بلکه در مدیریت بحران‌های اجتماعی، پرورش نسل مقاومت و تقویت هویت ملی و اسلامی نیز نقش بسزایی داشتند.

مادرانی که فرزندان خود را با زیارت عاشورا راهی جبهه‌ها کردند و همسرانی که به جای دلسردی، مشوق حضور همسرانشان در میدان نبرد شدند، نمونه‌های درخشانی از این همراهی بودند.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری زنجان بیان کرد: مطالعات بین‌المللی در حوزه جامعه‌شناسی جنگ نشان می‌دهد که زنان در بسیاری از جنگ‌های جهان بیشتر به‌عنوان بازماندگان و نیروهای منفعل شناخته می‌شوند، اما پژوهش‌های تطبیقی نشان می‌دهد که ایران نمونه‌ای استثنایی در این زمینه ارائه داده است؛ زنانی که همزمان در عرصه خانواده، اجتماع و حتی در جبهه‌ها نقش‌آفرینی کردند.

کریمخانلویی ادامه داد: زنان ایرانی با ایجاد شبکه‌های منسجم خدمات‌رسانی، مدیریت بیمارستان‌ها، سازماندهی تدارکات، حضور در بسیج خواهران و پایگاه‌های مقاومت، الگویی تازه در ادبیات مدیریت بحران عرضه کردند. افزون بر این، پزشکان و پرستاران زن و اساتید دانشگاه با انتقال فرهنگ مقاومت از طریق علم و آموزش، و با نگارش خاطرات و ثبت تاریخ، حافظه جمعی نسل‌های آینده را شکل دادند.

وی افزود: نقش معنوی و الهام‌بخش زنان در این دوران نیز برجسته بود. صبر و استقامت آنان پیام‌آور فردایی روشن شد و به نسل‌های دیگر منتقل شد.

کریمخانلویی گفت: مقام معظم رهبری در این زمینه فرموده‌اند: اگر زنان و مادران در دفاع مقدس نبودند و حضور نداشتند، ارزش‌های انقلاب ما آن‌گونه که باید، پیش نمی‌رفت.

