به گزارش خبرگزاری مهر، گیتی کریمخانلویی در همایش «نیمه پنهان ایثار» که در سالن همایش هلالاحمر برگزار شد، گفت: زنان ایرانی در دوران دفاع مقدس نقشی فراتر از پشتیبانی ایفا کردند و با پرورش نسل مقاومت، مدیریت اجتماعی، خدمات درمانی و تولید ادبیات مقاومت، الگویی منحصر به فرد در تاریخ جنگهای جهان بر جای گذاشتند.
وی افزود: مردان و زنان مؤمن در طول تاریخ یار و یاور یکدیگر بودهاند و دفاع مقدس تجلی این همبستگی در ایران بود، جایی که زنان ایرانی در کنار مردان، صحنهای بینظیر از ایثار و مقاومت را رقم زدند.
کریمخانلویی ادامه داد: زنان در این دوران نه تنها در پشت جبههها به پشتیبانی از رزمندگان پرداختند، بلکه در مدیریت بحرانهای اجتماعی، پرورش نسل مقاومت و تقویت هویت ملی و اسلامی نیز نقش بسزایی داشتند.
مادرانی که فرزندان خود را با زیارت عاشورا راهی جبههها کردند و همسرانی که به جای دلسردی، مشوق حضور همسرانشان در میدان نبرد شدند، نمونههای درخشانی از این همراهی بودند.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری زنجان بیان کرد: مطالعات بینالمللی در حوزه جامعهشناسی جنگ نشان میدهد که زنان در بسیاری از جنگهای جهان بیشتر بهعنوان بازماندگان و نیروهای منفعل شناخته میشوند، اما پژوهشهای تطبیقی نشان میدهد که ایران نمونهای استثنایی در این زمینه ارائه داده است؛ زنانی که همزمان در عرصه خانواده، اجتماع و حتی در جبههها نقشآفرینی کردند.
کریمخانلویی ادامه داد: زنان ایرانی با ایجاد شبکههای منسجم خدماترسانی، مدیریت بیمارستانها، سازماندهی تدارکات، حضور در بسیج خواهران و پایگاههای مقاومت، الگویی تازه در ادبیات مدیریت بحران عرضه کردند. افزون بر این، پزشکان و پرستاران زن و اساتید دانشگاه با انتقال فرهنگ مقاومت از طریق علم و آموزش، و با نگارش خاطرات و ثبت تاریخ، حافظه جمعی نسلهای آینده را شکل دادند.
وی افزود: نقش معنوی و الهامبخش زنان در این دوران نیز برجسته بود. صبر و استقامت آنان پیامآور فردایی روشن شد و به نسلهای دیگر منتقل شد.
کریمخانلویی گفت: مقام معظم رهبری در این زمینه فرمودهاند: اگر زنان و مادران در دفاع مقدس نبودند و حضور نداشتند، ارزشهای انقلاب ما آنگونه که باید، پیش نمیرفت.
نظر شما