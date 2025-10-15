  1. استانها
  2. زنجان
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۸:۵۳

مرادخانی:نشست سه روزه سازمان همکاری اقتصادی(اکو)در زنجان برگزار می‌شود

زنجان- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان گفت: نشست سه روزه سازمان همکاری اقتصادی(اکو)در زنجان برگزار می‌شود و این امر گامی مهم در بین‌المللی شدن استان و توسعه همکاری‌های اقتصادی است.

نرگسی مرادخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نشست سه روزه سازمان همکاری اقتصادی اکو (ECO) از ۲۷ تا ۲۹ مهرماه در استان زنجان برگزار خواهد شد، گفت: این رویداد بین‌المللی با حضور سفرا، نمایندگان و فعالان اقتصادی از ۱۰ کشور عضو اکو فرصتی بی‌نظیر برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری، فرهنگی و گردشگری در منطقه خواهد بود.

وی با بیان یانکه این نشست با هدف ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در استان زنجان برگزار می‌شود، افزود: استان زنجان با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص خود در کریدور شرق به غرب، دسترسی به راه‌آهن سراسری تهران-اروپا و بزرگراه‌های مهم آسیایی، ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی دارد. این اجلاس، علاوه بر میزبانی، فرصتی برای معرفی توانمندی‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی، گردشگری و علمی استان است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان به نقش دستگاه‌های اجرایی استان اشاره کرد و افزود: تمام دستگاه‌های اجرایی استان، از جمله اتاق بازرگانی، دانشگاه‌ها، ادارات میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی و صداوسیما موظف به همکاری و پشتیبانی از این رویداد هستند. حضور فعال و هماهنگی این نهادها، به تحقق اهداف نشست و معرفی ظرفیت‌های زنجان کمک می‌کند.

مرادخانی به برنامه‌های جانبی نشست اشاره کرد و افزود: علاوه بر اجلاس رسمی کشورهای عضو، نشست‌های تخصصی در حوزه‌های علمی، گردشگری و اقتصادی نیز برگزار خواهد شد. دانشگاه‌های استان در بخش علمی و پژوهشی، فعالان گردشگری در معرفی ظرفیت‌های منطقه و تجار در زمینه گسترش صادرات و همکاری‌های تجاری حضور خواهند داشت.

وی با تأکید بر دستاوردهای نشست اظهار داشت: انتظار داریم این نشست باعث توسعه صادرات غیرنفتی، امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری در بخش‌های اقتصادی، گردشگری و علمی شود. همچنین، ایجاد دبیرخانه دائمی اکو، موزه فرهنگی تاریخی کشورهای عضو و توسعه روابط خواهرخواندگی میان شهرهای استان با شهرهای کشورهای عضو از دیگر اهداف ما است.

معاون اقتصادی استانداری درباره اهمیت معدن و فرآوری مواد معدنی در استان گفت: زنجان یکی از قطب‌های اصلی معدن کشور است و از اهداف مهم این نشست، افزایش فرآوری مواد معدنی و کاهش خام‌فروشی به منظور تقویت اقتصاد استان است.

وی در پاسخ به دلیل انتخاب زنجان برای میزبانی این نشست، گفت: سابقه برگزاری جشنواره غذایی کشورهای اکو در زنجان، موقعیت جغرافیایی مناسب، نزدیکی به پایتخت و ظرفیت‌های گردشگری منحصر به فرد همچون گنبد سلطانیه و غار کتله‌خور، موجب شده استان زنجان به عنوان میزبان این اجلاس انتخاب شود.

مرادخانی از مردم و دستگاه‌های اجرایی استان خواست همکاری لازم را برای فراهم کردن شرایط امنیتی، ترافیکی، بهداشتی و پاکیزگی در طول برگزاری این رویداد به عمل آورند و افزود: «با همراهی و همکاری همه جانبه، این اجلاس نقطه عطفی در بین‌المللی شدن استان زنجان و توسعه همه‌جانبه آن خواهد بود.

سازمان اکو که در سال ۱۹۸۵ توسط سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان تأسیس شده، اکنون شامل ده کشور ایران، ترکیه، پاکستان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان است.

