نرگسی مرادخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نشست سه روزه سازمان همکاری اقتصادی اکو (ECO) از ۲۷ تا ۲۹ مهرماه در استان زنجان برگزار خواهد شد، گفت: این رویداد بینالمللی با حضور سفرا، نمایندگان و فعالان اقتصادی از ۱۰ کشور عضو اکو فرصتی بینظیر برای توسعه همکاریهای اقتصادی، تجاری، فرهنگی و گردشگری در منطقه خواهد بود.
وی با بیان یانکه این نشست با هدف ارتقای همکاریهای منطقهای و بینالمللی در استان زنجان برگزار میشود، افزود: استان زنجان با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص خود در کریدور شرق به غرب، دسترسی به راهآهن سراسری تهران-اروپا و بزرگراههای مهم آسیایی، ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه همکاریهای بینالمللی دارد. این اجلاس، علاوه بر میزبانی، فرصتی برای معرفی توانمندیهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، گردشگری و علمی استان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان به نقش دستگاههای اجرایی استان اشاره کرد و افزود: تمام دستگاههای اجرایی استان، از جمله اتاق بازرگانی، دانشگاهها، ادارات میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی و صداوسیما موظف به همکاری و پشتیبانی از این رویداد هستند. حضور فعال و هماهنگی این نهادها، به تحقق اهداف نشست و معرفی ظرفیتهای زنجان کمک میکند.
مرادخانی به برنامههای جانبی نشست اشاره کرد و افزود: علاوه بر اجلاس رسمی کشورهای عضو، نشستهای تخصصی در حوزههای علمی، گردشگری و اقتصادی نیز برگزار خواهد شد. دانشگاههای استان در بخش علمی و پژوهشی، فعالان گردشگری در معرفی ظرفیتهای منطقه و تجار در زمینه گسترش صادرات و همکاریهای تجاری حضور خواهند داشت.
وی با تأکید بر دستاوردهای نشست اظهار داشت: انتظار داریم این نشست باعث توسعه صادرات غیرنفتی، امضای تفاهمنامههای همکاری در بخشهای اقتصادی، گردشگری و علمی شود. همچنین، ایجاد دبیرخانه دائمی اکو، موزه فرهنگی تاریخی کشورهای عضو و توسعه روابط خواهرخواندگی میان شهرهای استان با شهرهای کشورهای عضو از دیگر اهداف ما است.
معاون اقتصادی استانداری درباره اهمیت معدن و فرآوری مواد معدنی در استان گفت: زنجان یکی از قطبهای اصلی معدن کشور است و از اهداف مهم این نشست، افزایش فرآوری مواد معدنی و کاهش خامفروشی به منظور تقویت اقتصاد استان است.
وی در پاسخ به دلیل انتخاب زنجان برای میزبانی این نشست، گفت: سابقه برگزاری جشنواره غذایی کشورهای اکو در زنجان، موقعیت جغرافیایی مناسب، نزدیکی به پایتخت و ظرفیتهای گردشگری منحصر به فرد همچون گنبد سلطانیه و غار کتلهخور، موجب شده استان زنجان به عنوان میزبان این اجلاس انتخاب شود.
مرادخانی از مردم و دستگاههای اجرایی استان خواست همکاری لازم را برای فراهم کردن شرایط امنیتی، ترافیکی، بهداشتی و پاکیزگی در طول برگزاری این رویداد به عمل آورند و افزود: «با همراهی و همکاری همه جانبه، این اجلاس نقطه عطفی در بینالمللی شدن استان زنجان و توسعه همهجانبه آن خواهد بود.
سازمان اکو که در سال ۱۹۸۵ توسط سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان تأسیس شده، اکنون شامل ده کشور ایران، ترکیه، پاکستان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان است.
