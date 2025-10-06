  1. استانها
  2. زنجان
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۷

صادقی: عملکرد نیروی انتظامی موجب تقویت اعتماد عمومی در جامعه می‌شود

زنجان- استاندار زنجان گفت: اعتماد عمومی سرمایه‌ای ارزشمند برای تداوم امنیت بوده و نیروی انتظامی با عملکرد قانون‌مدار و مردمی خود در این مسیر موفق عمل کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی با حضور در فرماندهی انتظامی استان به همراه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی، معاون هماهنگی امور عمرانی و جمعی از مدیران استان ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، از نقش بی‌بدیل پلیس در تأمین نظم، امنیت و آرامش عمومی جامعه قدردانی کرد.

وی اظهار داشت: امنیت امروز استان زنجان حاصل تلاش شبانه‌روزی، فداکاری و احساس مسئولیت کارکنان نیروی انتظامی است و این مجاهدت‌ها نزد مردم و مسئولان استان همواره ماندگار خواهد بود.

صادقی اظهار کرد: شعار امسال، «پلیس مقتدر، قانونمدار و امین مردم»، گواهی بر عزم راسخ این نیرو در خدمت به مردم و حفظ کرامت انسان‌هاست.

وی خاطرنشان کرد: امنیت پایدار، ثمره همکاری صمیمانه مردم و پلیس است از این رو شهروندان هم باید با مشارکت فعال در برنامه‌های اجتماعی و ارائه پیشنهادهای سازنده، یاری‌گر نیروی انتظامی در ساختن جامعه امن‌تر و پویاتر باشند.

علی صادقی،‌ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان نیز در این دیدار با اشاره به رویکرد پیشگیرانه و هوشمندانه پلیس در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی گفت: امروز نیروی انتظامی تنها ضامن نظم نیست، بلکه با حضور مؤثر در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، نقش مهمی در ارتقای امنیت پایدار ایفا می‌کند.

