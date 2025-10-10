بیات منش:  حمایت از عشایر اولویت مدیریت استان زنجان است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیات منش در مراسم گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر روز در روستای عشایری ایلجاق شهرستان زنجان ضمن تبریک روز ملی روستا و عشایر، از تلاش‌های خالصانه جامعه عشایری در تأمین امنیت غذایی کشور قدردانی کرد و نقش مؤثر آنان در تولید گوشت قرمز و فرآورده‌های دامی را ستود.

وی با اشاره به اهمیت فعالیت‌های دامداری عشایر در حفظ پایداری امنیت غذایی استان، تأکید کرد: حمایت از این قشر، از اولویت‌های اصلی مدیریت استان بوده و برنامه ریزی ها نیز با لحاظ این اولویت انجام می شود.

بیات منش افزود: توسعه راه‌های روستایی، تأمین نهاده‌های دامی، احداث کارخانه خوراک دام و ایجاد بازارچه‌های دائمی عرضه مستقیم محصولات عشایری از برنامه‌های مورد توجه استان در این حوزه است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان از رفع موانع اجرایی سد مشمپا خبر داد و گفت : تکمیل این سد اقدامی مهم در جهت توسعه زیرساخت‌ها و تامین منابع آب پایدار در استان است.