  1. استانها
  2. زنجان
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۸

علی صادقی: ساماندهی متکدیان در گرو برنامه‌ریزی مناسب است

علی صادقی: ساماندهی متکدیان در گرو برنامه‌ریزی مناسب است

زنجان - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان گفت: ساماندهی متکدیان در این استان ضروری است و باید با برنامه‌ریزی مناسب به‌طور مستمر پیگیری شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی در نشست ستاد ساماندهی متکدیان استان گفت: ساماندهی متکدیان در این استان نه تنها از جنبه اجتماعی بلکه در راستای حفظ نظم و شأن عمومی هر شهر ضروری است و باید با برنامه‌ریزی مناسب به‌طور مستمر پیگیری شود.

وی بر ضرورت ساماندهی متکدیان برای حفظ نظم و حیثیت اجتماعی شهرها و لزوم اقدامات مستمر و هماهنگی دستگاه‌ها تأکید کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با اشاره به اهمیت این اقدام اظهار داشت: برخورد مقطعی با پدیده تکدی‌گری اثربخش نخواهد بود، چرا که این معضل پس از مدتی مجدداً در سطح جامعه ظاهر می‌شود.

صادقی تصریح کرد: از این رو لازم است تمامی دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی یکدیگر در اجرای وظایف خود در این حوزه اهتمام ورزند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان همچنین بر لزوم شناسایی دقیق متکدیان و اقدامات حمایتی متناسب با وضعیت آنان تأکید و خاطرنشان کرد: اگر این موضوع به صورت اصولی و پایدار پیگیری شود، می‌توان از بازگشت مجدد افراد به چرخه تکدی‌گری جلوگیری کرد.

کد خبر 6608521

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها