به گزارش خبرگزاری مهر،علی صادقی در بازدید از انبارهای امدادی پایگاه شمالغرب جمعیت هلال احمر استان، افزود: زنجان بهدلیل قرار گرفتن در مرکزیت استانهای شمالغرب کشور، ظرفیت تبدیل شدن به محور عملیات امداد و نجات منطقه را دارد و باید زیرساختها و تجهیزات امدادی آن تقویت شود.
وی اظهار کرد: امکانات و ظرفیتهای مناسبی در انبارها و پایگاههای امداد و نجات استان فراهم شده است که میتواند زمینهساز حضور سریع و مؤثر تیمهای تخصصی و واکنش سریع هلالاحمر در حوادث احتمالی باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان،بر لزوم همکاری دستگاههای اجرایی برای حمایت از فعالیتهای امدادی تأکید کرد و گفت: آمادگی، هماهنگی و بهروزرسانی تجهیزات از عوامل کلیدی در موفقیت عملیات امداد و نجات است.
صادقی، بر نقش محوری زنجان در عملیات امداد و نجات اشاره کرد و بیان داشت: نیروهای جمعیت هلال احمر استان از آمادگی بسیار بالایی برای مقابله با حوادث و بحرانها برخوردار هستند و باید از این ظرفیت به نحو مطلوب بهره برداری کرد.
وی افزود: زنجان، محور امداد و نجات شمالغرب کشور است و تقویت زیرساختهای هلالاحمر در این استان ضرورت دارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان،تصریح کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان زنجان و قرار گرفتن آن در مرکز شمالغرب کشور، ضروری است نگاه ویژهای به تقویت زیرساختها، تجهیزات و امکانات امدادی این استان صورت گیرد.
