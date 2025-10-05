  1. استانها
  2. زنجان
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۹

شاهین فر: ۹ هزار واحد مسکونی در کوی ارم زنجان ساخته می شود

زنجان-  مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: ساخت ۹ هزار واحد مسکونی در ۷۰ هکتار از اراضی کوی بزرگ ارم شهر زنجان پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاهین‌فر با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان، افزود: پروژه کوی ارم (لیل‌آباد) در پاسخ به نیاز متقاضیانی است که بیش از دو سال پیش آورده اولیه خود را پرداخت کرده‌اند و همچنین این طرح، بخشی از درخواست های متقاضیان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را پوشش می‌دهد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان درباره روند اجرای این پروژه، گفت: در مردادماه ۱۴۰۱ طی سفر رئیس وقت بنیاد مستضعفان کشور به استان زنجان تفاهم‌نامه‌ای میان بنیاد و استانداری زنجان به امضا رسید که بر اساس آن، هزار هکتار از اراضی بنیاد مستضعفان در اختیار اداره کل راه و شهرسازی استان قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: از این میزان، ۳۷۰ هکتار در اواخر سال گذشته به محدوده شهر زنجان الحاق شد و پروژه‌های نهضت ملی مسکن در این محدوده به اجرا درآمد.

