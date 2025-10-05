شاهین فر: ۹ هزار واحد مسکونی در کوی ارم زنجان ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاهینفر با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان، افزود: پروژه کوی ارم (لیلآباد) در پاسخ به نیاز متقاضیانی است که بیش از دو سال پیش آورده اولیه خود را پرداخت کردهاند و همچنین این طرح، بخشی از درخواست های متقاضیان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را پوشش میدهد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان درباره روند اجرای این پروژه، گفت: در مردادماه ۱۴۰۱ طی سفر رئیس وقت بنیاد مستضعفان کشور به استان زنجان تفاهمنامهای میان بنیاد و استانداری زنجان به امضا رسید که بر اساس آن، هزار هکتار از اراضی بنیاد مستضعفان در اختیار اداره کل راه و شهرسازی استان قرار گرفت.
وی خاطر نشان کرد: از این میزان، ۳۷۰ هکتار در اواخر سال گذشته به محدوده شهر زنجان الحاق شد و پروژههای نهضت ملی مسکن در این محدوده به اجرا درآمد.
