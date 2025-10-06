همایش ملی روز روستا و عشایر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی روز روستا و عشایر با عنوان «رویشی نو، برای فردای روستا برای ایران » به مناسبت گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر با هدف معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و دستاوردهای مناطق روستایی و عشایری کشور و به همت معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد.

این همایش به عنوان رویدادی ملی، گامی ارزشمند در جهت ارتقای جایگاه فرهنگی و اجتماعی جوامع روستایی و عشایری کشور خواهد بود که امروز و فردا در تاریخ‌های ۱۴ و ۱۵ مهرماه سال جاری در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار می شود.