رویداد روز ملی روستا و عشایر کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن ۱۵ مهر، روز ملی روستا و عشایر در تقویم رسمی کشور و فعالیت ستاد ملی این معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، چشم انداز نظام حکمرانی و ظرفیت‌های توسعه روستایی، عشایری و مناطق کم برخوردار با رویکرد مشارکتی و یکپارچه طی دو روز همایش و نمایشگاه تخصصی این رویداد در مرکز همایش‌های صداوسیما بررسی، عرضه و معرفی خواهند شد.

رویداد ملی روز روستا و عشایر با مشارکت ۳۱ استان کشور جهت ارائه و معرفی پروژه‌های توسعه و توانمندسازی روستایی عشایری، ارائه الگوهای موفق و نمونه مشارکتی، نمایش ظرفیت‌های سرمایه گذاری، ایده‌ها و فناوری‌های مرتبط با روستا، عشایر و محرومیت زدایی در مناطق محروم با حضور مقامات و دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی برنامه ریزی شده است.

همچنین برگزاری برنامه‌ها، جشنواره‌ها و آیین‌های فرهنگی هنری اقوام نیز در سطح عمومی و شهری از جمله رویدادهای پیش بینی شده در قالب تقویم فرهنگی روز روستا و عشایر است.

آموزش تخصصی تسهیلگری روستایی، کارگاه‌های علمی آموزشی در حوزه‌های مختلف توسعه روستایی و توانمندسازی، ارائه‌های الهام بخش از نمونه‌های موفق داخلی و بین‌المللی توسعه مشارکتی با نقش آفرینی تشکل‌های مردمی، نمایشگاه ظرفیت‌ها، فناوری‌ها، استارت‌آپ‌ها و شتاب دهنده‌های عرصه روستایی و کسب وکارهای دیجیتال محلی از جمله برنامه‌های اصلی این رویداد در روزهای چهاردهم و پانزدهم مهر هستند که به میزبانی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با همکاری سایر نهادها برپا خواهد شد.