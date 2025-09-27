روستائیان و عشایر ظرفیتی تحول آفرین برای تولید و اقتصاد کرمانشاه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی بعد از ظهر شنبه در نشست ستاد استانی روز ملی روستا و عشایر با دستور کار فراهم کردن مقدمات برگزاری هشتمین همایش ملی روز روستا و عشایر اظهار کرد: عشایر و روستاییان عزیز استان نقش بسیار مهمی در تولید و اقتصاد و حفاظت و صیانت از فرهنگ ایرانی اسلامی دارند.
وی خاطر نشان کرد: همچنین روستاییان و عشایر در تولید محصولات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی نقشی بسیار راهبردی ایفا میکنند.
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه تأکید کرد: در همین راستا بخش بسیار مهمی از برنامههای دستگاههای مختلف دولتی به حمایت و توسعه این بخش مولد از جامعه اختصاص دارد.
وی از برگزاری همایش بزرگ روز ملی روستا و عشایر خبر داد و گفت: در روزهای ۱۴ و ۱۵ مهرماه این همایش در راستای معرفی ظرفیتهای توسعهای روستایی، عشایری و مناطق کم برخوردار در مرکز همایشهای صداوسیما برگزار میشود.
نجفی به حضور ۳۱ استان در این رویداد ملی اشاره کرد و گفت: استان کرمانشاه هم با تمام توان تلاش میکند بسترهای لازم برای معرفی ظرفیتها و توانمندیهای جامعه روستایی و عشایری استان را در این جشنواره فراهم کند.
در این نشست هماهنگیها، اقدامات و برنامه ریزی های لازم برای حضور مناسب استان کرمانشاه در همایش روز ملی روستا و عشایر با حضور مدیران دستگاههای مختلف صورت گرفت.
