صفر علیمردانی در گفتگو با خبرنگار مهر بر نقش کلیدی جوامع روستایی و عشایری در حفاظت از محیطزیست و توسعه پایدار تأکید و اظهار کرد: روستاییان و عشایر نهتنها در خط مقدم تولید و خودکفایی ملی قرار دارند بلکه پاسداران اصلی خاک، آب، مراتع، جنگلها و تنوع زیستی ایران هستند.
وی با اشاره به چالشهای ناشی از تغییرات اقلیمی و تخریب منابع طبیعی، حمایت مؤثر از جوامع محلی و تقویت تعاونیها را ضرورتی انکارناپذیر دانست و افزود: تعاونیهای منابع طبیعی میتوانند با بهرهگیری از دانش بومی و مشارکت مردمی، زمینهساز عدالت زیستمحیطی، اشتغال پایدار و توسعه روستامحور شوند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای منابع طبیعی و آبخیزداری مرتعداران استان اصفهان با تأکید بر همکاری نزدیک با نهادهای دولتی و سازمان منابع طبیعی، نقش این جوامع را در آینده سبز و پایدار ایران حیاتی خواند و گفت: روستا و عشایر، تپندهترین قلب ایران زمیناند و آیندهای زنده و پویا برای کشور رقم میزنند.
علیمردانی با تبریک به مناسبت ۱۵ مهر روز ملی عشایر و روستا، از مسئولان و فعالان حوزه منابع طبیعی خواست با همدلی و برنامهریزی، زمینه ارتقای کیفیت زندگی و حفظ میراث طبیعی برای نسلهای آینده را فراهم کنند.
