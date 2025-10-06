تصادف در محور دشت صحرا – گوهران یک مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر ، حسین احمدی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: دیروز حدود ساعت ۱۹، یک دستگاه خودروی پژو پارس و یک دستگاه نیسان آبی در دشت – شهر گوهران (محدوده دوراهی ارمیش)، به هم برخورد کردند که این حادثه یک مصدوم برجا گذاشت.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، اورژانس ۱۱۵ گوهران به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

او ادامه داد: در این سانحه، این مصدوم توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهر سردشت بشاگرد منتقل شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بشاگرد تصریح کرد: مصدوم به علت وخامت حال، برای ادامه درمان تخصصی به میناب اعزام شد و علت دقیق حادثه توسط مراجع ذی‌صلاح در دست بررسی است.