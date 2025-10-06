حسینی: برنامه هفتم پیشرفت محور اصلی توسعه اقتصادی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدشمسالدین حسینی در همایش بررسی فرصتهای سرمایهگذاری خراسان شمالی که صبح دوشنبه در سالن همایش پتروشیمی خراسان برگزار شد، اظهار کرد: مجلس و رئیسجمهور یکدیگر را به خوبی میشناسند و شرایط وفاق ملی را درک میکنند و توجه نمایندگان به رئیسجمهور و دولت بهعنوان سرمایهای ملی اهمیت دارد و نباید صرفاً محدود به مسائل مالی شود.
وی افزود: برنامه هفتم پیشرفت محور اصلی توسعه اقتصادی کشور است و برنامههای اجرایی آن باید استخراج و عملیاتی شود و این برنامه اهدافی مانند رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی و تمرکز بر تولید ملی را دنبال میکند.
حسینی تصریح کرد: ظرفیتهای قانونی حوزه تولید باید بررسی شود و با رفع موانع موجود در محیط کسبوکار و کاهش هزینههای تشریفات مالی، زمینه برای فعالیت اقتصادی فراهم شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: قوانین تسهیل کسبوکار و تأمین مالی در برنامه هفتم پیشرفت تاکید شده و مجلس و دولت مکلف هستند اجرای این قوانین را تسریع کنند و محور اصلی شامل تسهیل صدور مجوزها و تأمین مالی و زیرساختهاست که با صدور بستههای حمایتی اجرایی خواهد شد.
حسینی بیان کرد: پیگیری اجرای قوانین و بستههای حمایتی یک الزام است و بدون تسهیل این فرایندها، تحقق اهداف برنامه هفتم امکانپذیر نخواهد بود.
