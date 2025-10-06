نوری: سند توسعه استان بر پایه برنامه هفتم رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری صبح دوشنبه در آیین افتتاحیه همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خراسان شمالی که در سالن همایش پتروشیمی خراسان برگزار شد، اظهار کرد: ثمره ماه‌ها تلاش و تأکیدات رئیس‌جمهور در راستای مولدسازی اقتصاد استان‌ها، امروز در قالب این همایش و رونمایی از ۱۲۰ طرح پیشران توسعه به ثمر نشسته است.

وی افزود: خراسان شمالی استانی سرشار از فرصت‌هاست و تلاش می‌کنیم با معرفی ظرفیت‌های طلایی آن در حوزه‌های معدن، کشاورزی، گردشگری و انرژی، زمینه حضور گسترده سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را فراهم کنیم.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به خام‌فروشی در بخش معدن و کشاورزی گفت: خام‌فروشی بزرگ‌ترین مانع توسعه و اشتغال در استان است و باید با ایجاد زنجیره ارزش و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، این چالش را برطرف کنیم.

نوری تصریح کرد: با وجود بیش از یک میلیارد تن ذخایر معدنی و استخراج سالانه ۷ میلیون تن، هنوز ظرفیت‌های بسیاری در حوزه صنایع معدنی فعال نشده است و هدف ما، توجیه‌پذیر کردن فعالیت‌های تولیدی و افزایش بهره‌وری است.

وی با بیان اینکه سند توسعه خراسان شمالی مبتنی بر سند برنامه هفتم توسعه کشور تدوین شده است، اظهار کرد: این سند نتیجه‌محور و ناظر بر بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی استان است و راه ورود سرمایه‌گذاران را کوتاه‌تر می‌کند.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: تاکنون ۱۲۰ مجوز بی‌نام و ۱۲۰ فرصت سرمایه‌گذاری مشخص در استان آماده شده است و درصدد صدور مجوزهای جدید برای طرح‌های اولویت‌دار هستیم تا سرمایه‌گذاران با اطمینان وارد استان شوند.

نوری تأکید کرد: بنا داریم با همکاری بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی، از مرحله صدور مجوز تا بهره‌برداری، از سرمایه‌گذاران حمایت کنیم و «فرش قرمز واقعی» را پیش‌روی آنان پهن کنیم.

وی بیان کرد: خراسان شمالی به‌عنوان استان مرزی، ظرفیت بالایی برای توسعه مراودات اقتصادی با کشورهای همسایه دارد و می‌توان از این مزیت برای ارتقای جایگاه استان در شاخص‌های ملی کسب‌وکار استفاده کرد.

نوری در پایان گفت: سند توسعه خراسان شمالی بر مبنای سند برنامه هفتم توسعه و با هدف رشد متوازن، ایجاد اشتغال پایدار و جذب سرمایه‌گذار تدوین شده و مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی استان قرار خواهد گرفت.