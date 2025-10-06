کرامتی: اجرای طرح پایش واحدهای صنعتی خراسان شمالی اجتناب ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کرامتی عصر دوشنبه در پنل تخصصی صنعت، معدن و تجارت همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری خراسان شمالی که در سالن همایش‌های مجتمع گردشگری امیرخانلو بجنورد برگزار شد، گفت: خلأ دانش موجود از عملکرد واحدهای صنعتی موجب شده تا آمار دقیقی از واحدهای فعال، نیمه‌فعال و غیرفعال در استان وجود نداشته باشد.

وی در ادامه اظهار کرد: مقیاس درستی از حجم تولیدات صنعتی و میزان صادرات خراسان شمالی در دست نیست و این مسئله تصمیم‌گیری‌های کلان را با چالش روبه‌رو کرده است.

وی افزود: خراسان شمالی با برخورداری از ظرفیت‌های فراوان در حوزه‌های صنعتی، نیازمند تدوین برنامه‌ای نوین برای توسعه پایدار این بخش است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی تصریح کرد: نبود اطلاعات دقیق و به‌روز از وضعیت واحدهای صنعتی، روند برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت‌ها و سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف انرژی را با مشکل مواجه کرده است.

کرامتی بیان کرد: لازم است با اجرای طرح‌های پژوهشی و میدانی، اطلاعات به‌روز و واقعی از واحدهای صنعتی استان احصا شود تا مبنای برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای قرار گیرد.