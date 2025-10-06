به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خراسان شمالی که صبح دوشنبه در سالن همایش پتروشیمی خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری نیازمند تمهیدات خاص است و ظرفیت‌های استان در حوزه‌های کشاورزی و دامداری برای سرمایه‌گذاران خارج از استان آشنا نیست و باید معرفی شود.

وی افزود: تخصیص منابع مناسب و ایجاد زیرساخت‌ها زمینه ورود مطمئن و توانمند سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند و این اقدام نقش مهمی در رشد و رونق استان خواهد داشت.

نوری با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری گفت: خواسته رهبری عزیز این است که خراسان شمالی جز استان‌های برتر باشند و این امر بدون جذب سرمایه و توسعه اقتصادی محقق نمی‌شود.

وی تصریح کرد: سرمایه‌گذاران باید برای اخذ مجوزها و استعلامات با حمایت دولت مواجه شوند و تسهیلات نیز به شکل هدفمند در اختیار سرمایه‌گذاران واقعی قرار گیرد تا با توان و استعداد خود پروژه‌ها را اجرا کنند.