  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۶

نوری: تحقق رشد خراسان شمالی بدون سرمایه‌گذاری ممکن نیست

نوری: تحقق رشد خراسان شمالی بدون سرمایه‌گذاری ممکن نیست

بجنورد- نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی گفت: برای توسعه و رونق استان، سرمایه‌گذاران باید با تسهیلات هدفمند و زیرساخت‌های مناسب حمایت شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خراسان شمالی که صبح دوشنبه در سالن همایش پتروشیمی خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری نیازمند تمهیدات خاص است و ظرفیت‌های استان در حوزه‌های کشاورزی و دامداری برای سرمایه‌گذاران خارج از استان آشنا نیست و باید معرفی شود.

وی افزود: تخصیص منابع مناسب و ایجاد زیرساخت‌ها زمینه ورود مطمئن و توانمند سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند و این اقدام نقش مهمی در رشد و رونق استان خواهد داشت.

نوری با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری گفت: خواسته رهبری عزیز این است که خراسان شمالی جز استان‌های برتر باشند و این امر بدون جذب سرمایه و توسعه اقتصادی محقق نمی‌شود.

وی تصریح کرد: سرمایه‌گذاران باید برای اخذ مجوزها و استعلامات با حمایت دولت مواجه شوند و تسهیلات نیز به شکل هدفمند در اختیار سرمایه‌گذاران واقعی قرار گیرد تا با توان و استعداد خود پروژه‌ها را اجرا کنند.

کد خبر 6612953

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها