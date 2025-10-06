  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۴

معاون رئیس جمهور از مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست در بجنورد بازدید کرد

معاون رئیس جمهور از مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست در بجنورد بازدید کرد

بجنورد- معاون اجرایی رئیس جمهور از واحد مسکونی که به ارزش ۱۵ میلیارد تومان برای مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست «ثریا» در بجنورد تأمین و تحویل شده بود، بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در سفر به بجنورد با حضور در مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست «ثریا» از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد و در جریان روند ارائه خدمات حمایتی، آموزشی و پرورشی به دختران تحت پوشش قرار گرفت.

این مرکز با دستور رئیس‌جمهور و پیگیری‌های انجام‌شده، برای بهبود شرایط اقامت و رفاه این کودکان، یک واحد مسکونی مناسب با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و از طریق معاونت اجرایی ریاست جمهوری خریداری و تجهیز شد.

ملک خریداری‌شده دارای زمینی به مساحت ۲۳۰ مترمربع و زیربنای ۳۰۱ مترمربع در دو طبقه است که پس از آماده‌سازی کامل، در اختیار مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست «ثریا» قرار گرفت.

در حال حاضر ۹ دختر بین ۷ تا ۱۸ سال در این مرکز اقامت دارند و از خدمات حمایتی، آموزشی و پرورشی بهره‌مند می‌شوند.

کد خبر 6613664

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها