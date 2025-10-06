به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در سفر به بجنورد با حضور در مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست «ثریا» از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد و در جریان روند ارائه خدمات حمایتی، آموزشی و پرورشی به دختران تحت پوشش قرار گرفت.

این مرکز با دستور رئیس‌جمهور و پیگیری‌های انجام‌شده، برای بهبود شرایط اقامت و رفاه این کودکان، یک واحد مسکونی مناسب با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و از طریق معاونت اجرایی ریاست جمهوری خریداری و تجهیز شد.

ملک خریداری‌شده دارای زمینی به مساحت ۲۳۰ مترمربع و زیربنای ۳۰۱ مترمربع در دو طبقه است که پس از آماده‌سازی کامل، در اختیار مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست «ثریا» قرار گرفت.

در حال حاضر ۹ دختر بین ۷ تا ۱۸ سال در این مرکز اقامت دارند و از خدمات حمایتی، آموزشی و پرورشی بهره‌مند می‌شوند.