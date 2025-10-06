  1. استانها
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۰

قائم‌پناه: تمرکز اعتبارات در مرکز کشور توسعه نامتوازن ایجاد کرده است

بجنورد- معاون رئیس جمهور گفت: اختصاص اعتبارات بانک‌ها به برج‌ها و مراکز تجاری بزرگ در شمال تهران و بخش مرکزی کشور نمونه‌ای از توسعه نامتوازن بوده که عدالت اقتصادی در کشور را مخدوش کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه صبح دوشنبه در همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خراسان شمالی که در سالن همایش پتروشیمی خراسان در حال برگزاری است، اظهار کرد: در سنوات گذشته نگاه توسعه کشور عمدتاً معطوف به مرکز بوده و استان‌های پیرامونی از منابع و سرمایه‌گذاری‌های کلان محروم مانده‌اند و این موضوع موجب شده شاخص‌های بیکاری در این مناطق افزایش یابد و فرصت‌های رشد محدود شود.

وی افزود: اختصاص اعتبارات بانک‌ها به احداث برج‌های بلند و مال‌های بزرگ تجاری در شمال تهران، نمونه بارزی از توسعه نامتوازن است که عدالت اقتصادی را در سراسر کشور مخدوش کرده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور تأکید کرد: اولویت دولت چهارم، توجه به استان‌های کمتر توسعه‌یافته و کاهش فاصله‌ها در شاخص‌های اقتصادی است، به همین دلیل سفرهای استانی از استان‌های پیرامونی آغاز شده و برنامه‌ریزی‌ها با رویکرد عدالت‌محور صورت می‌گیرد تا ظرفیت‌ها و فرصت‌های این استان‌ها فعال شود.

وی ادامه داد: هدف دولت، ارتقای حضور بخش خصوصی، توسعه صنایع و ایجاد اشتغال پایدار در تمامی استان‌ها است و سیاست‌ها به گونه‌ای تدوین شده که سرمایه‌گذاران واقعی در هیچ اراده‌ای اذیت نشوند و با احترام و تکریم کامل فعالیت کنند.

قائم‌پناه بیان کرد: با اصلاح سیاست‌ها و تمرکز بر ظرفیت‌های مناطق محروم، می‌توان زمینه بهره‌برداری از مزیت‌های طبیعی، معدنی، کشاورزی و صنعتی این استان‌ها را فراهم کرد و سهم آنها از توسعه و رفاه کشور افزایش یابد.

وی افزود: این رویکرد علاوه بر افزایش عدالت اقتصادی، موجب ایجاد ثبات و امنیت پایدار در کشور می‌شود و چشم طمع دشمنان را به منابع کشور خنثی می‌کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور بیان کرد: دولت و دستگاه‌های مسئول پاسخگوی هرگونه تهدید علیه ایران اسلامی خواهند بود و هیچ نگرانی از مقابله با کسانی که چشم طمع به منابع کشور دارند، نداریم.

قائم پناه تأکید کرد: این سیاست‌ها زمینه‌ساز رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه متوازن استان‌ها از جمله خراسان شمالی است.

