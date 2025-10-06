به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائمپناه صبح دوشنبه در همایش ملی فرصتهای سرمایهگذاری خراسان شمالی که در سالن همایش پتروشیمی خراسان در حال برگزاری است، اظهار کرد: در سنوات گذشته نگاه توسعه کشور عمدتاً معطوف به مرکز بوده و استانهای پیرامونی از منابع و سرمایهگذاریهای کلان محروم ماندهاند و این موضوع موجب شده شاخصهای بیکاری در این مناطق افزایش یابد و فرصتهای رشد محدود شود.
وی افزود: اختصاص اعتبارات بانکها به احداث برجهای بلند و مالهای بزرگ تجاری در شمال تهران، نمونه بارزی از توسعه نامتوازن است که عدالت اقتصادی را در سراسر کشور مخدوش کرده است.
معاون اجرایی رئیسجمهور تأکید کرد: اولویت دولت چهارم، توجه به استانهای کمتر توسعهیافته و کاهش فاصلهها در شاخصهای اقتصادی است، به همین دلیل سفرهای استانی از استانهای پیرامونی آغاز شده و برنامهریزیها با رویکرد عدالتمحور صورت میگیرد تا ظرفیتها و فرصتهای این استانها فعال شود.
وی ادامه داد: هدف دولت، ارتقای حضور بخش خصوصی، توسعه صنایع و ایجاد اشتغال پایدار در تمامی استانها است و سیاستها به گونهای تدوین شده که سرمایهگذاران واقعی در هیچ ارادهای اذیت نشوند و با احترام و تکریم کامل فعالیت کنند.
قائمپناه بیان کرد: با اصلاح سیاستها و تمرکز بر ظرفیتهای مناطق محروم، میتوان زمینه بهرهبرداری از مزیتهای طبیعی، معدنی، کشاورزی و صنعتی این استانها را فراهم کرد و سهم آنها از توسعه و رفاه کشور افزایش یابد.
وی افزود: این رویکرد علاوه بر افزایش عدالت اقتصادی، موجب ایجاد ثبات و امنیت پایدار در کشور میشود و چشم طمع دشمنان را به منابع کشور خنثی میکند.
معاون اجرایی رئیسجمهور بیان کرد: دولت و دستگاههای مسئول پاسخگوی هرگونه تهدید علیه ایران اسلامی خواهند بود و هیچ نگرانی از مقابله با کسانی که چشم طمع به منابع کشور دارند، نداریم.
قائم پناه تأکید کرد: این سیاستها زمینهساز رشد اقتصادی، جذب سرمایهگذاری و توسعه متوازن استانها از جمله خراسان شمالی است.
نظر شما