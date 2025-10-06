حسینی: دولت زیرساخت‌ لازم برای ایجاد نیروگاه خورشیدی را مهیا کند

به گزارش خبرنگار مهر، شمسالدین حسینی صبح دوشنبه در حاشیه همایش ملی فرصتهای سرمایهگذاری خراسان شمالی در سالن همایشهای شرکت پتروشیمی خراسان برگزار شد، در گفتوگو با رسانهها اظهار کرد: خراسان شمالی از فرصتهای مناسبی برای توسعه و پیشرفت برخوردار است و کیفیت نیروی انسانی در این استان بسیار بالا است.
وی با اشاره به وجود مراکز علمی، صنعتی و واحدهای تولیدی مجهز به فناوریهای روز افزود: موقعیت جغرافیایی ممتاز خراسان شمالی، هممرزی با ترکمنستان و اشتراک فرهنگی مردم دو سوی مرز از ظرفیتهای مهم این استان به شمار میرود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دولت باید همه مجوزها و زیرساختهای لازم را برای ایجاد نیروگاههای خورشیدی در خراسان شمالی و اقصی نقاط کشور مهیا کند تا بتوان از پتانسیل انرژی خورشیدی بهصورت مؤثر بهرهبرداری کرد.
حسینی در پایان گفت: برگزاری همایش ملی فرصتهای سرمایهگذاری در خراسان شمالی میتواند زمینه بهرهمندی از مواهب طبیعی، افزایش تولید و جذب سرمایهگذار را فراهم آورد.
