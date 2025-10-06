به گزارش خبرنگار مهر، سیدکریم معصومی صبح دوشنبه در حاشیه همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خراسان شمالی در سالن همایش‌های شرکت پتروشیمی خراسان در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: خراسان شمالی دارای ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه معدن، گردشگری و سایر بخش‌های اقتصادی است و فراکسیون کارآفرینی مجلس در مسیر فعال‌سازی این ظرفیت‌ها گام برمی‌دارد.

وی با بیان اینکه شناسایی موانع تولید و سرمایه‌گذاری از اولویت‌های کاری مجلس است، افزود: قوانین و مقررات می‌توانند نقش مؤثری در تسهیل روند سرمایه‌گذاری و شکوفایی اقتصادی استان داشته باشند.

رئیس فراکسیون کارآفرینی و اشتغال مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: داشتن برنامه‌ریزی دقیق و اراده جدی برای انجام کار از ارکان اصلی موفقیت در حوزه توسعه و اشتغال است.

معصومی خاطرنشان کرد: فراکسیون کارآفرینی مجلس با هدف رفع موانع تولید، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تقویت اشتغال‌زایی فعالیت می‌کند.