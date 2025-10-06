  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۹:۳۶

معصومی:فراکسیون کارآفرینی مجلس موانع تولید وسرمایه‌گذاری را رفع می‌کند

معصومی:فراکسیون کارآفرینی مجلس موانع تولید وسرمایه‌گذاری را رفع می‌کند

بجنورد– رئیس فراکسیون کارآفرینی و اشتغال مجلس گفت: با شناسایی ظرفیت‌های خراسان شمالی در حوزه معدن و گردشگری، فراکسیون برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولید اقدام می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکریم معصومی صبح دوشنبه در حاشیه همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خراسان شمالی در سالن همایش‌های شرکت پتروشیمی خراسان در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: خراسان شمالی دارای ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه معدن، گردشگری و سایر بخش‌های اقتصادی است و فراکسیون کارآفرینی مجلس در مسیر فعال‌سازی این ظرفیت‌ها گام برمی‌دارد.

وی با بیان اینکه شناسایی موانع تولید و سرمایه‌گذاری از اولویت‌های کاری مجلس است، افزود: قوانین و مقررات می‌توانند نقش مؤثری در تسهیل روند سرمایه‌گذاری و شکوفایی اقتصادی استان داشته باشند.

رئیس فراکسیون کارآفرینی و اشتغال مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: داشتن برنامه‌ریزی دقیق و اراده جدی برای انجام کار از ارکان اصلی موفقیت در حوزه توسعه و اشتغال است.

معصومی خاطرنشان کرد: فراکسیون کارآفرینی مجلس با هدف رفع موانع تولید، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تقویت اشتغال‌زایی فعالیت می‌کند.

کد خبر 6612990

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها