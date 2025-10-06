  1. استانها
معاون اجرایی رئیس‌جمهور وارد خراسان شمالی شد

بجنورد– معاون اجرایی رئیس‌جمهور با هدف سخنرانی در همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بازدید و افتتاح چند طرح در سفری یک‌روزه وارد خراسان شمالی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، صبح دوشنبه در سفری یک‌روزه وارد خراسان شمالی شد.

وی قرار است در آیین افتتاحیه همایش ملی «فرصت‌های سرمایه‌گذاری خراسان شمالی» سخنرانی کند و از چند پروژه مهم عمرانی و زیربنایی در استان بهره‌برداری نماید.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، قائم‌پناه در این سفر ضمن افتتاح طرح خط انتقال آب به بجنورد، در مراسم بهره‌برداری هم‌زمان از ۵۶ مدرسه و ۱۳ نیروگاه خورشیدی نیز حضور خواهد داشت.

همچنین نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی استان و شرکت در جلسه شورای اداری خراسان شمالی از دیگر برنامه‌های سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور به بجنورد است.

