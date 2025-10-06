  1. استانها
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۹

۵۶ طرح آموزشی شامل ۱۶۲ کلاس درس در خراسان شمالی افتتاح شد

بجنورد- معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در مراسمی ۵۶ طرح آموزشی شامل ۱۶۲ کلاس درس در قالب طرح «نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی» را در خراسان شمالی افتتاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه با حضور محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان استانی، ۵۶ طرح آموزشی شامل ۱۶۲ کلاس درس در خراسان شمالی افتتاح شد.

این طرح‌ها بخشی از برنامه «نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی» هستند و با زیر بنای مجموع ۱۳ هزار و ۴۹۲ متر مربع و اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۶۲۴ میلیارد و ۷۸۸ میلیون ریال اجرا شده‌اند.

از مجموع این پروژه‌ها، ۳۵ طرح توسط دولت و مابقی با مشارکت مردم و خیران ساخته شده‌اند.

پروژه‌های افتتاح‌شده شامل ساخت مدرسه، توسعه کلاس‌های درس، نمازخانه و کتابخانه بوده و نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش و کاهش کمبود فضای آموزشی در استان ایفا می‌کنند.

در این مراسم، دبیرستان ۶ کلاسه شهید محمد نصیری در روستای بدرانلو شهرستان بجنورد نیز افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.

