به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه با حضور محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان استانی، ۵۶ طرح آموزشی شامل ۱۶۲ کلاس درس در خراسان شمالی افتتاح شد.

این طرح‌ها بخشی از برنامه «نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی» هستند و با زیر بنای مجموع ۱۳ هزار و ۴۹۲ متر مربع و اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۶۲۴ میلیارد و ۷۸۸ میلیون ریال اجرا شده‌اند.

از مجموع این پروژه‌ها، ۳۵ طرح توسط دولت و مابقی با مشارکت مردم و خیران ساخته شده‌اند.

پروژه‌های افتتاح‌شده شامل ساخت مدرسه، توسعه کلاس‌های درس، نمازخانه و کتابخانه بوده و نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش و کاهش کمبود فضای آموزشی در استان ایفا می‌کنند.

در این مراسم، دبیرستان ۶ کلاسه شهید محمد نصیری در روستای بدرانلو شهرستان بجنورد نیز افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.