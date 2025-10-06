به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان که روز دوشنبه برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به شروع سال تحصیلی جدید، یکی از اولویت‌های اصلی ما باید ارتقاء سطح آگاهی و پیشگیری در مدارس و دانشگاه‌ها باشد.

وی افزود: ما باید از همان آغاز، از آموزش به دانش‌آموزان و دانشجویان به‌عنوان یک استراتژی پیشگیرانه استفاده کنیم، چراکه جلوگیری از مصرف مواد مخدر بسیار مؤثرتر و مقرون‌ به‌صرفه‌تر از درمان آن است.

وی همچنین بر ضرورت تلاش بیشتر رسانه‌ها برای آگاه‌سازی جامعه در خصوص خطرات مصرف مواد مخدر تأکید کرد و از سازمان‌های مردم‌نهاد خواست تا در این زمینه مسئولیت بیشتری بر عهده بگیرند.

ورمقانی با اشاره به نقش رسانه‌ها در ایجاد حساسیت در جامعه افزود: مردم باید از تهدیدات جدی مواد مخدر و پیامدهای منفی آن آگاه شوند و رسانه‌ها می‌توانند در این مسیر نقشی حیاتی ایفا کنند.

اجرای نظارت دقیق و اصلاح مکان‌های دکه‌ها

معاون استاندار کردستان به مسأله نظارت بر دکه‌ها در اطراف مدارس اشاره کرد و گفت: جابجایی فیزیکی دکه‌ها و رعایت فاصله آنها از مدارس از اقدامات ضروری است.

ورمقانی تصریح کرد: نظارت مستمر بر فعالیت این دکه‌ها باید همواره در دستور کار قرار گیرد تا از هرگونه تخلف و تهدید برای سلامت دانش‌آموزان جلوگیری شود.

مقابله با معتادان متجاهر و رفع مشکلات تأمین اعتبار کمپ‌ها

وی در ادامه بر اهمیت ادامه جمع‌آوری معتادان متجاهر توسط نیروی انتظامی تأکید کرد و افزود: اقدامات پلیس در جمع‌آوری معتادان متجاهر باید استمرار داشته باشد تا علاوه بر کاهش آسیب‌های اجتماعی، امنیت روانی جامعه نیز تأمین شود.

وی ابراز امیدواری کرد؛ مشکلات تأمین اعتبار کمپ ماده ۱۶ به‌زودی برطرف شده و این کمپ‌ها بتوانند به‌طور مؤثرتر به درمان و بازپروری معتادان کمک کنند.

وی در پایان سخنان خود، با اشاره به اهمیت تعامل تمامی نهادها و ارگان‌ها در مبارزه با مواد مخدر، تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مردمی و رسانه‌ها باید در یک هماهنگی کامل، اقداماتی هدفمند و مستمر برای مبارزه با مواد مخدر انجام دهند.