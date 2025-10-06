محمدپناه: کمپ ماده ۱۶ قروه در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدپناه، پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با اشاره به اهمیت مبارزه جهانی با مواد مخدر، اظهار کرد: هر ساله در روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، جمهوری اسلامی ایران به دلیل تلاش‌های مستمر و چشمگیر در این عرصه مورد قدردانی و تحسین قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه مبارزه با مواد مخدر در سطح جهانی همچنان یک چالش جدی محسوب می‌شود، از اقدامات بی‌وقفه ایران در این زمینه سخن گفت و آن را یک اولویت اساسی در سیاست‌های داخلی کشور دانست.

محمدپناه در ادامه به آماری جهانی از وضعیت مصرف مواد مخدر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، بیش از ۳۰۰ میلیون نفر در سطح دنیا از مواد مخدر استفاده می‌کنند و این آمار نشان‌دهنده ابعاد گسترده و پیچیده بحران مواد مخدر است که در بسیاری از کشورهای جهان به‌ویژه در مناطق خاص، به یک معضل اجتماعی و بهداشتی تبدیل شده است.

وی همچنین به تنوع بالای مواد مخدر مصرفی در جهان اشاره کرد و افزود: در مجموع، ۱۸۰ نوع مواد مخدر در دنیا مصرف می‌شود که این خود گواهی بر روند رو به افزایش تولید و عرضه مواد مخدر در بازارهای جهانی است.

اهمیت آگاهی بخشی و پیشگیری از مصرف مواد مخدر

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان در ادامه با تأکید بر اهمیت آگاهی بخشی به جامعه در خصوص خطرات مواد مخدر، خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین ابعاد مبارزه با مواد مخدر، آگاه کردن مردم به ویژه کودکان و نوجوانان است‌و این کار باید در اولویت تمامی نهادهای دولتی و غیردولتی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: در این راستا، اقداماتی همزمان با همکاری دستگاه‌های مختلف در حال انجام است تا خطرات مواد مخدر به جامعه شناسانده شود و افراد از پیامدهای آن آگاه شوند.

محمدپناه در ادامه به اهمیت پیشگیری در مقابله با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: تحقیقات نشان داده است که هزینه پیشگیری از مصرف مواد مخدر به مراتب کمتر از هزینه درمان آن است، به‌طور مثال، هزینه یک میلیون تومانی در حوزه پیشگیری می‌تواند از بروز هزینه‌های ۱۴ میلیون تومانی برای درمان جلوگیری کند و این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در زمینه پیشگیری نه تنها به‌صرفه است بلکه می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از مواد مخدر نقش بسزایی داشته باشد.

وی در ادامه به یکی دیگر از اقدامات عملیاتی در استان کردستان اشاره کرد و گفت: یکی از مسائلی که در مبارزه با مواد مخدر باید به آن توجه ویژه شود، مدیریت فروش مواد مخدر در نزدیکی مدارس است و دکه‌ها و فروشگاه‌ها باید حداقل ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر از مدارس فاصله داشته باشند.

وی ادامه داد: در این راستا، شهرداری‌ها و دستگاه‌های مسئول باید نظارت‌های دقیق‌تری را انجام دهند تا از توزیع مواد مخدر در این مناطق حساس جلوگیری شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان به پروژه احداث کمپ ماده ۱۶ در قروه اشاره کرد و گفت: کمپ ماده ۱۶ قروه با مساحت یک هزار مترمربع و در نزدیکی روستای مشیرآباد در حال ساخت است و دیوارچینی این کمپ به اتمام رسیده است و امیدواریم که این پروژه تا دهه فجر امسال به بهره‌برداری برسد تا بتواند بخشی از نیازهای درمانی و نگهداری معتادان را پاسخگو باشد.

محمدپناه همچنین از تأمین اعتبار برای کمپ ماده ۱۶ در سنندج خبر داد و گفت: برای تکمیل کمپ ماده ۱۶ سنندج نیز تمامی اعتبار مورد نیاز تأمین شده و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

وی ادامه داد: این کمپ به عنوان یکی از مراکز مهم در راستای درمان و بازپروری معتادان، نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از اعتیاد ایفا خواهد کرد.

نقش هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف در مبارزه با مواد مخدر

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان تأکید کرد: مبارزه با مواد مخدر یک مسئولیت جمعی است که تنها با همکاری و هماهنگی بین تمامی نهادها، ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌توان به نتایج ملموس و مؤثری دست یافت.

وی گفت: این مسئولیت شامل همه دستگاه‌ها از جمله آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، نیروی انتظامی، رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌شود.

محمدپناه افزود: مبارزه با مواد مخدر در استان کردستان باید به یک تلاش هماهنگ و مستمر تبدیل شود تا این معضل اجتماعی هرچه سریع‌تر کنترل و مدیریت شود و آسیب‌های آن به حداقل برسد.