محمد حسن آصفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ظهر روز دوشنبه زمین لرزه ۳.۵ ریشتری شاهرود را لرزاند، ابراز داشت: این زمین لرزه در عمق هشت کیلومتری زمین و ۱۷ کیلومتری مجن رخ داده است.

وی افزود: این زمین لرزه به طول جغرافیایی ۵۴.۷۶ و عرض جغرافیایی ۳۶.۶۱ در مرز استان گلستان و شاهرود به وقوع پیوسته است.

فرماندار شاهرود اضافه کرد: نزدیک‌ترین نقاط به کانون این زمین لرزه ۱۹ کیلومتری امیریه و ۲۵ کیلومتری بسطام بوده است.

آصفری تاکید کرد: گزارشی حاکی از خسارات و مجروح شدن افراد در این زمینه لرزه به فرمانداری مخابره نشده است.