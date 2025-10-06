  1. استانها
  2. سمنان
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۰

زمین لرزه ۳.۵ ریشتری شاهرود را لرزاند

زمین لرزه ۳.۵ ریشتری شاهرود را لرزاند

شاهرود- فرماندار شاهرود از وقوع زمین لرزه ۳.۵ ریشتری در شاهرود خبر داد و گفت: این زلزله در عمق هشت کیلومتری زمین حوالی مجن رخ داده است.

محمد حسن آصفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ظهر روز دوشنبه زمین لرزه ۳.۵ ریشتری شاهرود را لرزاند، ابراز داشت: این زمین لرزه در عمق هشت کیلومتری زمین و ۱۷ کیلومتری مجن رخ داده است.

وی افزود: این زمین لرزه به طول جغرافیایی ۵۴.۷۶ و عرض جغرافیایی ۳۶.۶۱ در مرز استان گلستان و شاهرود به وقوع پیوسته است.

فرماندار شاهرود اضافه کرد: نزدیک‌ترین نقاط به کانون این زمین لرزه ۱۹ کیلومتری امیریه و ۲۵ کیلومتری بسطام بوده است.

آصفری تاکید کرد: گزارشی حاکی از خسارات و مجروح شدن افراد در این زمینه لرزه به فرمانداری مخابره نشده است.

کد خبر 6613368

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها