به گزارش خبرنگار مهر، رضا رسولی ظهر دوشنبه در آیین معارفه سرپرست دانشگاه پیام نور استان مرکزی اظهار کرد: دانشگاه‌ها باید با تمرکز بر آموزش، پژوهش و توانمندی علمی اعضای خود مسیر تعالی دانشجویان را هموار کنند.

وی افزود: استفاده از مهارت‌ها و توانمندی‌های اعضای علمی و اداری، شرط اصلی مدیریت مؤثر دانشگاه‌ها است.

رسولی تصریح کرد: استفاده از منابع و کتاب‌های قدیمی ده ساله برای تربیت دانشجویان امروز کافی نیست و لازم است مطالب جدید و به‌روز در اختیار دانشجویان قرار گیرد تا مسیر علمی و حرفه‌ای آنان هموار شود.

وی ادامه داد: تبعیت از سلسله مراتب سازمانی و رعایت چارچوب‌های اداری، از اصول اساسی فعالیت در محیط دانشگاهی است.

معاون حقوقی، مجلس و هماهنگی امور استان‌های دانشگاه پیام نور تاکید کرد: هر عضو سازمانی باید با رعایت قوانین و ضوابط، در جهت اهداف دانشگاه حرکت کند و هیچگونه رفتار شخصی و دلخواهی جایگزین ساختار سازمانی نخواهد شد.

وی افزود: دانشگاه‌ها علاوه بر مأموریت‌های علمی، مسئولیت اجتماعی نیز دارند و بی‌تفاوتی اعضا نسبت به دانشجویان، مسیر تعالی و پیشرفت آنان را مختل می‌کند.

رسولی گفت: به‌روز بودن دانش و توانمندی علمی اعضا، برای پاسخگویی به نیازهای جامعه و دانشجویان ضروری است.

وی تصریح کرد: دانشگاه‌ها باید مستقل از گرایش‌ها و سلایق سیاسی عمل کنند و با تمرکز بر مهارت‌ها و توانمندی‌های اعضا، مسیر توسعه علمی و تربیت دانشجویان را تضمین کنند.