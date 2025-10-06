به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام افشار نجفی ظهر دوشنبه در آیین معارفه سرپرست دانشگاه پیام نور استان مرکزی اظهار کرد: استاتید موفق، علاوه بر ارائه اطلاعات، در تربیت، ارتقای فکری و آمادهسازی دانشجویان برای آینده نقش مؤثری خواهند داشت.
وی افزود: دانشگاهها باید محیطی فراهم کنند که دانشجویان همزمان با آموزش درسی، از تجربه و اندیشههای استاد بهرهمند شوند.
حجتالاسلام نجفی تاکید کرد: ایجاد فرصتهای واقعی برای تعامل علمی و فکری میان دانشجو و استاد، از وظایف اصلی مدیران دانشگاهها است.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان مرکزی ادامه داد: آموزههای قرآنی، همچون داستان ذوالقرنین در سوره کهف، ارزش تلاش برای کسب علم را حتی با خطا، بهعنوان حرکت به سوی حقیقت یادآور میشود.
وی تصریح کرد: در ابتدای بحران کرونا برخی پیشبینیها نادرست بود، اما تلاش علمی برای مقابله با بیماری، حتی با خطا، نزد خداوند ارزشمند و نشانه پیشرفت علمی بشر است.
حجتالاسلام نجفی گفت: رسالت امروز دانشگاهها فراهم کردن بستری است که دانشجویان هم در دانش و هم در زمینههای تربیت، پژوهش و نوآوری رشد و پرورش یابند.
وی افزود: دانشگاهها برای ایفای نقش مؤثر در پیشرفت کشور، باید مأموریت اصلی خود را تربیت نیروی انسانی کارآمد برای آینده قرار دهند و فرصتهای مناسب برای تعامل علمی و تربیتی میان استاد و دانشجو فراهم کنند.
