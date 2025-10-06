به گزارش خبرنگار مهر، حسن قمری ظهر دوشنبه در آیین معارفه سرپرست دانشگاه پیام نور استان مرکزی اظهار کرد: دانشگاه پیام نور با هدف ارتقای سطح علمی و فراهم کردن فرصتهای برابر آموزشی برای همگان، در سراسر کشور و در تمامی زمانها تأسیس شد و تاکنون نقش مؤثری در ارتقای علمی کشور ایفا کرده است.
وی افزود: این دانشگاه با همکاری سایر مراکز علمی در دورترین نقاط کشور با استعدادیابی، در تلاش برای شکوفایی فرزندان این مرز و بوم است.
قمری تصریح کرد: انتظار امروز از دانشگاهها، تعامل مستقیم با مسائل و چالشهای کشور است و اساتید در کنار مدیریت اجرایی استان میتوانند در حل مسائل محیطزیست، آلودگی هوا، تنشهای آبی و ناترازی انرژی نقش مؤثر داشته باشند.
وی ادامه داد: با تأکید استاندار مرکزی، بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، اساتید و دانشجویان پیشبینی شده است و مسائل و موضوعات تخصصی این استان بررسی خواهد شد.
قمری تاکید کرد: اختلافات سیاسی و گرایشهای جناحی نباید مانع پیشرفت، توسعه علمی و رفاه مردم شود و وحدت ملی و همکاری همه نخبگان و دانشگاهیان، کلید حل چالشهای استان و کشور است.
۴۵ انجمن و تشکل دانشجویی در استان مرکزی فعال است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: هماکنون ۴۵ انجمن و تشکل دانشجویی در سطح استان فعال هستند که نقش مهمی در توسعه علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها ایفا میکنند.
وی افزود: استان مرکزی به عنوان یکی از استانهای صاحب نام در عرصه مفاخر شناخته میشود؛ از میان چهار هزار و ۴۰۰ مفخر کشور، یک هزار و ۳۰۰ نفر زادگاه و خاستگاهشان این استان است.
قمری تصریح کرد: اکنون از این سرمایههای ارزشمند انتظار میرود با ایجاد ارتباط مؤثر میان دانشگاه و جامعه، در پیشبرد توسعه علمی و ارتقای زیرساختهای استان نقشآفرینی کنند.
وی ادامه داد: ارتباط دانشگاههای پیام نور و آموزش از راه دور با نظام مسائل استان به خوبی برقرار شده و دستاوردهای قابل توجهی داشته است.
قمری تاکید کرد: امروزه نیاز کشور در حوزه حکمرانی و بهرهگیری از هوش مصنوعی و فناوریهای نوین است و انتظار میرود اساتید و نخبگان در این مسیر همکاری کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی با اشاره به وفاق ملی و گرایشهای سیاسی گفت: اگر کشور را به ۳۱ منطقه تقسیم کنیم، هر منطقه باید تمام توان خود را برای توسعه محلی به کار گیرد تا در نهایت، توسعه ملی بهطور کامل محقق شود.
وی افزود: تفاوتهای مذهبی و گرایشهای سیاسی نباید مانع پیشرفت و رفاه مردم شود؛ ایران متعلق به همه است و توسعه علمی و زیرساختی تنها با همت بلند دانشمندان و دانشگاهیان محقق خواهد شد.
قمری تصریح کرد: خدمت در دانشگاه محدود به زمان خاصی نیست و هر استاد و دانشجو میتواند با تلاش خود در توسعه علمی، فرهنگی و اجتماعی استان و کشور نقشآفرین باشد.
